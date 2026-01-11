〈癡情玫瑰花〉創億萬點擊陷低潮 楊琳「存款剩4位數」暴瘦8kg

楊琳為〈不請自來〉MV首次挑戰演戲。上多利娛樂提供



楊琳出道第12年，曾與胡睿兒組「UNDER LOVER」，〈癡情玫瑰花〉更創下億萬點擊，但團體解散後，他坦言長達1年因網路酸言酸語陷入低潮，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到」。

除了酸民言論，楊琳透露也感受到人情冷暖，甚至有朋友直接斷聯，他感嘆：「我不會怪他們，也謝謝留在身邊的人。」而就在這段時間，羅志祥（小豬）伸出援手，不僅找他共事，還常藉著聊天分享心事，「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得」。讓他學會放下包袱、專注把音樂做好。

廣告 廣告

楊琳（左）在〈不請自來〉MV中與王萱有感情戲。上多利娛樂提供

去年底楊琳發行了個人首張專輯《FashEmo》，也跟柯有倫、宇洋鐘合發限定版單曲〈08出門了〉，羅志祥也特別找他寫歌、擔任專輯製作助理，「小豬哥就像我生命裡的那道光，一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持」。

重新振作的楊琳3年來寫了不同風格的歌曲，還透過運動來改善身心狀況及體態，不僅每周爬象山練肺活量，還1周3天、早上6點起床去大安森林公園跑步，他坦言先前常1天只吃1餐、3個月瘦8公斤，「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩4位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥」。

走過低潮，楊琳也推出首波主打歌〈不請自來〉，MV則邀王萱跨刀，他透露2人是在朋友聚會中認識，當他鼓起勇氣口頭邀約拍MV時，對方二話不說立刻答應，讓他相當感動，直呼：「真的很夠義氣！」

更多太報報導

桂綸鎂毛利部落目睹戰爭殘酷 痛心淚流不止

不想回韓國？LE SSERAFIM金采源發限動「護照丟火鍋」 網驚呼：太愛了

黑白2「斷指名廚」圈粉！朴孝男本想以黑湯匙參賽 理由曝光超暖