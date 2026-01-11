〈癡情玫瑰花〉爆紅陷低潮！楊琳暴瘦8kg「戶頭只剩4位數」慘況曝光

記者徐珮華／台北報導

楊琳（Yang Lin）自雙人男子團體「UNDER LOVER」出身，歌曲〈癡情玫瑰花〉創下億萬點擊，近年歷經團體解散單飛，去年底推出個人首張專輯《FashEmo》。他的音樂才華獲得羅志祥賞識力挺，特別找他寫歌並擔任專輯製作助理，他也從中累積寫歌技巧及音樂養分，並視對方為貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」

楊琳蟄伏3年，推出新專輯《FashEmo》。（圖／上多利娛樂提供）

楊琳面對外界質疑與酸言酸語，曾陷入低潮長達1年，還一度產生自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到」，低潮期更感受人情冷暖，甚至有朋友直接斷聯。這段期間，他剛好遇到羅志祥伸出援手，不僅共事還常藉著聊天分享心事，他表示：「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得！」

除了視羅志祥為貴人及心靈導師，楊琳更把他當成榜樣，不僅從音樂製作上吸取養分，還跟著他一起錄製YouTube節目，並從中學習拍攝與剪輯技巧，訓練自行製作短影音宣傳作品的能力。楊琳笑說最讓他佩服的是羅志祥推廣音樂、行銷唱片的能力，「在這方面真的在他身上學到很多，他真的是最佳榜樣！」

楊琳邀請王宣合作〈不請自來〉MV。（圖／上多利娛樂提供）

楊琳還透過運動改善身心狀況及體態，坦言先前有段時間因為經濟壓力開源節流，常常一天只吃一餐，在3個月內瘦下8公斤，「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩4位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥！」他也因此成了標準的潮流型男，身心重新回到正軌，以更成熟的狀態迎接音樂路下一個階段。

專輯《FashEmo》名稱巧妙結合「Fashion」與「Emotion」，收錄6首精心打造的全新創作。首波主打歌〈不請自來〉描繪愛情中明知不被需要，卻仍無法抽身的私心與撕裂感。MV特別邀請王宣跨刀演出，楊琳透露兩人是在朋友聚會中認識，對方二話不說答應參與MV拍攝。首次挑戰演戲及哭戲的楊琳坦言壓力不小，所幸王宣身為專業演員，僅哭戲一次到位，更主動帶著他進入狀況，讓拍攝過程相當順利。

