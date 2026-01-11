〈癡情玫瑰花〉爆紅！男星陷低潮「戶頭剩4位數」近況曝

楊琳為新單曲〈不請自來〉MV首次挑戰演戲。（圖／上多利娛樂提供）





情歌創作才子楊琳Yang Lin在音樂生涯邁入第12年之際，終於於去年底發行了個人首張專輯《FashEmo》，自雙人男子團體「UNDER LOVER」出身的他，過去以一首〈癡情玫瑰花〉紅遍大街小巷，更一舉擠身「億萬點擊歌手」的行列，儘管這幾年歷經團體解散各自單飛，但仍堅守歌唱夢陸續發行多首創作單曲，音樂才華更獲得天王羅志祥的賞識擊力挺，特別找他寫歌並擔任專輯製作助理，讓從中累積寫歌技巧及音樂養分的楊琳受益良多，更視羅志祥為貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」

楊琳為發新專輯鏟8公斤成潮流型男。（圖／上多利娛樂提供）

事實上，羅志祥不僅是楊琳音樂之路的「貴人」，更是他陪伴他度過低潮期的「心靈導師」；提及這幾年「潛伏期」的心路歷程，楊琳坦言有長達一年的時間因為面對外界的質疑與網路酸言酸語而陷入低潮，還一度讓他自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到。」

除了酸民言論，楊琳透露在低潮期也感受到人情冷暖的現實面，甚至也有朋友直接斷聯，讓楊琳感嘆「我不會怪他們，也謝謝留在身邊的人。」而就在這段時間剛好遇到羅志祥伸出援手，不僅找楊琳共事，還常藉著聊天分享心事，楊琳表示：「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得！」簡單直白的一句話，卻讓他學會放下包袱、專注把音樂做好。

楊琳在低潮期感受到人情冷暖的現實面。（圖／上多利娛樂提供）

楊琳坦言先前因為有一段時間因為經濟壓力得開源節流，還常常一天只吃一餐的方式來省錢兼飲食控制，讓他因此在三個月內瘦下8公斤，他笑說：「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩四位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥！」不過也因為如此，讓減了8公斤的楊琳成了標準的潮流型男，身心重新回到正軌的他以更成熟的狀態及，迎接音樂路上的下一個階段。

首波主打歌〈不請自來〉，正是他最擅長的「走心系」情歌，MV則特別邀請戲劇女神王萱跨刀演出，談起兩人結識淵源，楊琳透露兩人是在一次朋友聚會中認識，當他鼓起勇氣口頭邀請王萱參與MV拍攝時，對方二話不說立刻點頭答應，讓他相當感動，也直呼「真的很夠義氣！」

為此導演在 MV 劇情中安排多場情緒濃烈的對手戲，首次挑戰演戲及哭戲的楊琳坦言壓力不小，所幸王萱身為專業演員，不僅哭戲一次到位，更主動帶著這位「戲劇小白」進入狀況，讓拍攝過程相當順利，只是恰逢拍攝當天遇到超級寒流來襲，讓穿著單薄外套上陣的楊琳苦笑說：「演戲真的比唱歌還難！」

楊琳在新單曲〈不請自來〉MV與女演員王萱有愛情對手戲。（圖／上多利娛樂提供）

楊琳在新單曲〈不請自來〉MV與女演員王萱有愛情對手戲。（圖／上多利娛樂提供）



