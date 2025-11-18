癡情男子漢！男聽信「女友」投資35%高額利息 警苦勸30分鐘攔阻

北市南港分局員警日前獲報有男子疑似誤信「女友」所言，險遭詐騙。（圖／翻攝畫面）

北市政府警察局南港分局南港派出所日前接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙需警到場協助，為避免民眾財物損失，一名男子誤信網路交友，聽信「女友」所言投資16萬元，所幸警方立即趕赴現場，苦勸之下才讓男子察覺遭詐，停止匯款。

警方接獲銀行報案指出，有男子疑似遭詐騙，不顧勸說執意轉帳至不明帳戶，因而請求警方協助。然而警方到場後，男子仍信誓旦旦強調該筆匯款沒有問題，是友人介紹投資管道，而且分潤極高才會想要投入資金，第一次投入新臺幣（下同）2000元即有700塊近35%的高額利息報酬，今次甚至想要一口氣投入16萬妄想再次獲利。

廣告 廣告

警方為求謹慎仍繼續追問，男子才坦言所謂友人是網路約會平台認識的女友，警方進一步檢視該民眾手機下載的投資平台，發現平台均用激活帳戶、信息與人均等中國大陸用語，且要求民眾匯款到不明的人頭帳戶，明顯異於國內合法投資管道，警方後續花費近30分鐘向男子詳細解釋詐騙集團各式常見的手法，所幸男子最終同意放棄匯款感謝警方後離去。

南港分局呼籲，現今詐騙手法日新月異，詐騙份子常假借網路交友名義，誘騙民眾匯款投資造成金錢損失。因此特別提醒民眾，如當下有疑慮，可撥打165或110專線查證，避免遭詐騙集團的欺騙或利用。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王大陸當庭認罪喊「無知犯下錯誤」 閃兵案11分鐘速開完庭

台大電機系學長發400份雞排捍衛校譽 身分曝光是YouTuber

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光