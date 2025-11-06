癡情男買10萬點數「Hebe要給10億元當見面禮」！員警到現場傻眼了

記者洪正達／高雄報導

民眾遭詐騙案件層出不窮，典型的「點數詐騙」經過諸多媒體長期報導還是有人會受騙上當；本次的主角為住在高雄阿蓮區的蕭姓男子（48歲）自稱受到藝人Hebe田馥甄的請託，購買AppleStore十萬元點數卡，Hebe就會送他10億元當作「見面禮」，警方獲報趕來力勸他「不可能啦」但蕭男一度堅稱是Hebe沒錯，最後在員警幾乎以好話說盡後，蕭男才驚覺自己受騙。

據了解，蕭姓男子（48歲）在WhatsApp上認識女團「S.H.E」中成員「Hebe」聊天，雙方互相當熱絡，並相約年底可以見面，也可以送他10億元台幣作為見面禮，但條件是先購買10萬元Apple Store點數卡作為交換，蕭男一度自認已成為天選之人，盡速前往超商準備買點數卡。

廣告 廣告

Hebe田馥甄一定想不到，詐騙集團會以她的名義詐騙。（圖／何樂音樂提供）

只不過超商廖姓女店員一看蕭男要買高額點數卡，認為對方可能受騙，於是立刻向警方報案，阿蓮分駐所員警到場後，一聽「Hebe」要給他10億，員警當場驚呆「給你10億？大哥……」，在場同事則說「這完全就是假的啊」、「你不能買下去喔」、「你買下去試試看，全家不可能賣你」、「你給他10萬他給你10億，一聽就是假的」還好蕭男最後有聽勸，保住了10萬辛苦錢。

湖內分局表示，詐騙集團手法層出不窮，常利用民眾追星、交友心理行騙，呼籲民眾面對網路交友應保持警覺，勿輕信對方要求轉帳、購買點數等行為。如有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以防受騙。

更多三立新聞網報導

神明的錢也敢偷？屏東「釣線大師」高清無碼照曝光 廟方氣炸報警

獨家／急症病患緊急開道成政治人物「聲量工具」心中不滿民護業者都說了

案情不單純？投資客手捧500萬現金遭搶 另組人馬「黑吃黑」竟成功了

有夠噁！高雄鳳山溪「噁綠黑水」路人頭皮發麻…上游合法電鍍廠排的

