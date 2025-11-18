癡情男身陷網路交友騙局 南港警臨櫃驚醒夢中人

圖說：臺北市南港分局南港派出所警員王少軍、方紹羽。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市南港分局南港派出所日前接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙需警到場協助，為避免民眾財物損失，警方立即趕赴現場，被害人經警方點醒才驚覺自己遭交友詐騙。

南港派出所警員方紹羽、王少軍日前巡邏時，接獲轄區銀行來電，表示有男子疑似遭詐騙，不顧勸說執意轉帳至不明帳戶，因而請求警方協助。惟警方已到場，櫃檯前民眾仍信誓旦旦該筆匯款沒有問題，是友人介紹投資管道，而且分潤極高才會想要投入資金，第一次投入新臺幣（下同）2000元即有700塊近35%的高額利息報酬，今次甚至想要一口氣投入16萬妄想再次獲利，警方為求謹慎仍繼續追問，男子才坦言所謂友人是網路約會平台認識的女友，警方進一步檢視該民眾手機下載的投資平台，發現平台均用激活帳戶、信息與人均等中國大陸用語，且要求民眾匯款到不明的人頭帳戶，明顯異於國內合法投資管道，警方後續花費近三十分鐘向男子詳細解釋詐騙集團各式常見的手法，民眾最終同意放棄匯款感謝警方後離去。

南港分局長許城銘呼籲，現今詐騙手法日新月異，詐騙份子常假借網路交友名義，誘騙民眾匯款投資造成金錢損失。因此特別提醒民眾，如當下有疑慮，可撥打165或110專線查證，避免遭詐騙集團的欺騙或利用。