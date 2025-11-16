癡情男「之漢」！館長曾爆館嫂身材火辣 稱「認識3天就告白」：我愛這個女孩子

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，引發網友熱烈討論，而其中一項指控是他曾要求特助小偉拍下體照傳給他，甚至逼對方和妻子發生性行為，夫妻之間的相處情況也因而被挖出。

館長曾公開館嫂的辣照以平反網友對太太的人身攻擊。（圖／翻攝自館長FB、館長YT）

據了解，體型壯碩、外表粗曠的館長，私下對待太太其實相當溫柔，他曾透露自己平常會下廚，還會替愛吃蝦的老婆剝殼。過去面對網友攻擊太太「醜、不漂亮、沒有胸、帶個拖油瓶」，館長也在直播上霸氣護妻，不只公開館嫂的辣照，還稱老婆「在我的世界裡，只要我愛這個女孩子，她就是最漂亮的女孩子，我認為最適合我的女孩子。」

過往館長曾分享自己只認識館嫂3天就向其告白，而求婚時由於名利皆無，只能用一個超巨大的玩具假鑽戒求婚，當時他還寫下：「現在拿起來看特別有感觸」，如今NTR爭議傳出，也為兩人的純愛事蹟蒙上陰影。

