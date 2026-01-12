癡情男「戀7年砸30萬」翻臉毀了她：接Ｓ到處睡！女1句話成無罪關鍵

記者林昱孜／台南報導

莊男戀7年砸30萬翻臉毀她：接Ｓ到處睡！阿涵氣炸提告，但法官勘驗兩人對話判莊男無罪。（示意圖／翻攝Pixabay）

嘉義一名莊姓男子追求昔日同窗女同學阿涵（化名），遭控傳送「想看寶貝照片壞壞洗澡」等露骨訊息，追求不成後甚至向女方友人散布她「接S、男友被關到處睡」等惡劣謠言，被檢方依違反《跟蹤騷擾防制法》起訴。然而，台南高分院審理後維持一審見解，認為雙方對話紀錄顯示女方曾回覆「可能有一天會愛上你」，認定當時兩人互動曖昧、且女方並未心生畏怖，判決莊男無罪定讞。

判決書指出，莊男與阿涵為同學關係，113年底至114年初，為了追求阿涵透過LINE傳送「我要來詐寶貝愛上我」、「我想去看寶貝照片壞壞洗澡」、「我目的疼妳愛妳」等訊息。隨後雙方交惡，莊男竟傳訊息給女方的兩名友人，指控女方「會劈腿、接S」、「男友被關到處被睡」，抱怨這7年來疼愛阿涵事蹟講不完卻被叫「變態」，至少給對方20至30萬元，但因月薪4萬被嫌窮。

檢方認為，莊男從追求轉為毀譽報復，且女方已明確表達「就說沒結果了」，莊男仍持續騷擾並散布貶抑名譽的訊息，已違反女方意願並使其心生畏怖，符合跟騷法構成要件。不過，法官勘驗雙方LINE對話紀錄發現，雖然莊男傳送露骨訊息，但女方並未表現出反感，甚至在拒絕對方激戰邀約後丟了句：「不知道耶，可能有一天會愛上你喔」。

嘉義地方法院審酌認為，依據上述對話，難認莊男當時的行為，符合「違反意願」與「使人心生畏怖」的關鍵要件，因此判決莊男無罪。案經上訴二審，台南高分院駁回檢方上訴，認為阿涵拒絕交往但事後仍密切聯繫，對話中也未表不安或恐懼，維持無罪判決，全案確定。



