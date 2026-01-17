癡漢男大生對女僑生伸出魔爪！她大腿、私處遭侵犯…強忍27分鐘超驚恐

記者陳弘逸／嘉義報導

女僑生遭同校男同學尾隨，男方一同搭客運還刻意坐在隔壁，趁機猥褻長達27分鐘。（示意圖／PIXABAY）

嘉義縣李姓男大生2年前，尾隨同校的女僑生小花（化名）並搭乘同一班客運，還刻意坐在女方旁邊，趁車輛行駛時，裝睡伸出鹹豬手撫摸她大腿、私處，強制猥褻得逞。事後挨告，李男一度否認犯行，被檢方並向法院建請從重量刑，審理時，他改口認罪，但犯行長達27分鐘，又未能達成和解，被法院依法判9個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，李姓男大生2024年9月18日傍晚6時許，尾隨同校的女僑生小花（化名）並搭乘同一班客運，還刻意坐在女方旁邊，趁客運行駛期間，男方假裝入睡，伸鹹豬手撫摸她大腿。

廣告 廣告

當下，小花驚覺遭侵犯，嘗試推阻未果，只好拿手機拍下李男長相，並錄下犯罪過程，向朋友求助；未料，他未因此作罷，甚至還把手往女方雙腿私處伸，強制猥褻得逞。

直到小花伸手，吸引其他乘客注意，李男才罷手，她才得以趁機更換座位，到站下車後，隨即報警提告。

偵查期間，李男矢口否認犯行，還辯稱只有摸大腿及內褲，否認撫摸小花私處；檢方認為，他對女僑生伸出魔爪，猥褻時間長達27分鐘，害女方身心受創，因此向法院建請從重量刑。

法官認為，李男強制猥褻犯行，時間非短，審理期間才改口認罪，犯後態度尚可，但未能跟小花達成調解，審理後，將他依強制猥褻罪，處9個月有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

載女國中生到山區猥褻…喊「不要」沒用！姨媽男友玷汙她超過10分鐘

已婚噁男趁友「喝斷片」硬上！她醒來褲半脫、下身全空…殘留DNA成鐵證

前妻「昏厥瀕死」不送醫！冷血家暴男先去洗血跡…再把她丟包直到斷氣

台灣大道嚴重事故！車毀零件四散…卡進騎樓5人受傷、2年輕女送醫

