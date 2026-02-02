癡漢？旅遊部落客機上「挑戰摸空姐手」遭炎上 爽喊：流量太舒服

娛樂中心／程正邦報導

旅遊部落客kkdkkn飛機上「挑戰摸空姐手」遭炎上，爽喊：流量太舒服。（圖／翻攝自玩走日本臉書）

在臉書經營「玩走日本」粉絲團的旅遊部落客 kkdkkn，近日一段搭機影片在網路引發排山倒海的批評。影片中，他自稱要「挑戰摸日本空姐的手」，畫面紀錄下空服員數度機警閃躲的過程，該行為遭網友怒轟「噁心當有趣」。然而，面對輿論撻伐，該部落客卻表現得毫不在意，甚至在留言區大方承認是在「騙流量」，直言「流量爆了，實在太舒服」。

kkdkkn遭炎上後，三度修改PO文，辯稱「開桌板被夾到很痛！想幫忙空姐開」。（圖／翻攝自玩走日本臉書）

「手手挑戰」惹眾怒：空服員連閃三次顯尷尬

根據曝光的 12 秒影片顯示，一名穿著粉色碎花制服的日本空姐正專業地為乘客從小桌板扶手中取出餐桌。此時，kkdkkn 卻不斷伸手試圖靠近或觸碰對方，導致空服員受驚急忙縮手；雙方就這樣來回互動了三次，空服員最終成功放下桌板後迅速離開現場。

kkdkkn 在貼文中更戲謔地寫道：「挑戰摸到日本空姐的手手，遇到對方是老江湖，防禦 +1000。比土耳其冰淇淋拿甜筒還困難...」

kkdkkn被女網友罵「噁心」，他戲謔回嗆「謝謝各位流量」。（圖／翻攝自玩走日本臉書）

網友痛批「丟台灣男人的臉」 議員也看不下去

貼文一出，隨即在臉書與 Threads 平台引發強烈反彈。網友紛紛痛批：「這很明顯是故意的，把性騷擾當幽默」、「丟臉丟到日本去」、「空姐已經在閃了還伸過去，真的很噁心」。民進黨桃園市議員黃瓊慧也留言，「空姐就已經在閃了，他手還伸過去...這很母湯，而且他還po文...」

kkdkkn去年分享機艙空位影片時，被問到「位置可以亂坐嗎」，他竟回覆：「除了空姐大腿，其他都可以」。（圖／翻攝自Threads＠kkdkkn）

改口「是開玩笑」 黑歷史遭起底：曾想坐空姐大腿

面對炎上風暴，kkdkkn 先後更改了三次文案，試圖將行為合理化。他先是改口稱「開桌板被夾到很痛，想幫忙空姐開」，隨後更在留言區挑釁回應：「改個文案就有流量，實在太舒服了，謝謝各位的流量。」

事實上，這並非該部落客首次引發爭議。有網友起底其黑歷史，發現他去年分享機艙空位影片時，被問到「位置可以亂坐嗎」，他竟回覆：「除了空姐大腿，其他都可以」，顯示其已非首次發表對女性從業人員不尊重的言論。

kkdkkn在IG上傳許多出國旅友的帥照，也遭網友洗版：「下次要挑戰摸到哪的空姐手」。（圖／翻攝自IG@kkdkkn）

專業觀點：機艙不雅行為恐觸法

根據日媒報導，過去日本社會對於「性騷擾」可能存在隱忍文化，但近年受 #MeToo 運動及少子化壓力影響（政府希望女性能安心進入職場），司法界對「性騷擾」的容忍度已降至極低。

日本航空業界在 2024 年由日本航空（JAL）與全日空（ANA）聯合發布了「顧客騷擾（Customer Harassment）防範方針」，準則中明確將「不必要的肢體接觸」、「帶有性暗示的言行」列為不可容忍的行為。航空公司有權拒絕這類旅客登機、強制其下機，甚至永久列入黑名單。

