癡迷洋男狂問「你賣嗎？下面不拍嗎」 前反骨艾瑞絲挨批「到處發情」雙標言論遭炎上

前「反骨男孩」的成員之一的網紅艾瑞絲很懂得流量密碼，但近日因言論引發爭議。（翻攝自艾瑞絲IG）

時下男女平等，女性為愛主動出擊也是常有的事，但前「反骨男孩」的成員之一的網紅艾瑞絲（本名：盧昕妤），近日卻被網友發現在Threads上留言給多名帥哥「你賣嗎？」「下面不拍嗎？」等語，讓網友看了批評艾瑞絲是「到處發情」，並質疑她涉嫌性騷擾，丟台灣人的臉。

IG有77萬粉的艾瑞絲，近日被網友發現近來艾瑞絲在Threads上看到帥哥、身材好的男子，就會在串文底下留言，內容包含「那個……你賣嗎？」「怎麼才能讓他喜歡我」「右邊的笑納了，左邊的我也笑納了」「你留一滴淚，我屠一座城（附圖：男人，不賣不行）」「下面呢，不拍嗎」「月經推遲了半個月，今天終於從鼻子裡出來了，謝謝帥哥，好人一生平安」等。

艾瑞絲在Threads上看到帥哥、身材好的男子，就會在串文底下留言，內容包含「那個......你賣嗎？」等誇張言論。（翻攝自Threads）

不過，艾瑞絲似乎對自己的言論不以為意，就網友質疑轉發「認真嗎？公眾人物這樣留言」，艾瑞絲則回「怎麼了？」但仍有大票網友批評，「拜託，真的超級不禮貌，和性別無關，很丟台灣人臉啊」「超噁心」「很不好笑欸，趁本人還沒看到趕緊自刪吧」，更有網友質疑性騷擾問題，「你可以不要再騷擾別人了嗎？好噁心」「啊？真的假的留這種話，男的留女外國人這種話肯定被噴破頭」。

此外，艾瑞絲一番言論也在Dcard上討論，有網友以「艾瑞絲？？？」為標題發文表示，如果直接點進艾瑞絲Threads的回覆欄，就會看到很多「精彩」留言，且大多都是在外國帥哥的串文下回覆，批評「真的不要拉低台灣人素質」，貼文曝光，再度掀起男女平等問題，「他就典型女拳啊，我行你不行，噁男不行，罵什麼噁女啊？這是我自由」「平常有事沒事都在噴噁男 結果自己像個發情的母🐶 講的話還比很多噁男露骨 不愧是反骨出來的 連當個女拳都當不好」，另外也有大票網友好奇問「她不是性冷感嗎」「所以我很好奇當初說性冷感是人設 還是現在耍噁是人設」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

