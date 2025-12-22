癢到睡不著、抓到流血？醫曝異位性皮膚炎3大關鍵解方

【健康醫療網／編輯部整理】異位性皮膚炎(Atopic Dermatitis, AD) 是一種慢性、反覆發作的皮膚發炎疾病，會造成皮膚乾燥、紅癢、脫屑甚至破皮結痂。異位性皮膚炎的案例，在臺灣並不罕見。根據流行病學研究,臺灣約每十位兒童中有一 位、每一百位成人中約有一至二位受異位性皮 膚炎困擾，而且盛行率在過去數十年間仍然持 續上升。

異位性皮膚炎 遺傳會提高罹患機率

過敏風濕免疫科主治醫師郭孝齡說明，所謂「異位性」，指的是一種容易對環 境或食物中的過敏原反應過強的體質，常與氣 喘、過敏性鼻炎共存。這種體質與遺傳有關，若父母其中一方有過敏病史，孩子罹患的機率會明顯提高。

異位性皮膚炎的核心問題在於皮膚屏障功 能受損。當這層防護出現漏洞(例如缺乏名為Filaggrin的蛋白)，皮膚就會乾裂，讓細菌與過敏原入侵，引發慢性發炎與強烈癢感。

不同年齡表現有差異 常見症狀一次看

郭孝齡醫師指出，嬰幼兒的異位性皮膚炎常出現在臉頰與四肢外側；學齡期時，病灶多集中在手肘內側、 膝窩與頸部；成人期則常見於手部、臉部與上胸。長期抓癢會使皮膚變厚、變粗並出現色素沉著。 雖然約三分之一的兒童會在青春期後改善，但部分成人仍可能持續乾癢與敏感，尤其是需頻繁接觸清潔劑或化學品的職業族群。對長者而言，因皮脂分泌減少與血液循環變差，乾燥性濕疹與靜脈性濕疹也更為常見。

異位性皮膚炎不會傳染 類固醇合理使用不傷健康

郭孝齡醫師強調，異位性皮膚炎不會傳染，它是體質性發炎疾病，與清潔或衛生無關。飲食限制也非治本 之道，除非經醫師證實有特定食物過敏，否則過度忌口只會造成營養不良。許多人擔心類固醇「會傷皮膚」，事實上，在醫師監督下合理使用是控制發炎的安全且關鍵方式，短期正確使用遠比長期搔抓導致 的皮膚破損更安全。

生活中常見這些誘發因素 「症狀日記」揪出病因

乾冷氣候、灰塵、塵蟎、毛屑、香料、肥皂、出汗與壓力，都可能誘發或加重症狀，有時細菌感染(如金黃色葡萄球菌)或病毒感染 (如皰疹)也會使病情惡化。因此，建議患者養成書寫「症狀日記」的 習慣，記錄環境變化、壓力狀況與皮膚反應，幫助醫師找到惡化的原因。

從基礎照護到全身治療 階段性管理

治療的三大核心在於：修復皮膚、控制發炎、減少復發。 每日多次保濕是治療基石，應使用無皂清潔產品及避免刺激。當症狀惡化時，局部治療(如外用類固醇與鈣調磷酸酶抑制劑)能迅速改善紅腫癢感。 光療(NB-UVB)可協助改善中度症狀。

若局部治療無效或病情反覆，中重度病人 則可考慮全身性療法：

傳統免疫調節劑(如Cyclosporine, Methotre- xate) 對發炎有明顯控制效果，但需定期追蹤肝腎功能。

生物製劑(Biologics)

Dupilumab：阻斷IL-4與IL-13雙路徑，顯著改善紅疹與癢感。 Tralokinumab與Lebrikizumab：針對IL-13的選擇性抑制，療效持久且副作用低。此療法近年成為主流。

口服JAK抑制劑(JAK Inhibitors)

包括Upadacitinib, Abrocitinib, Baricitinib,可 於一至二週內快速緩解癢感,提供「口服、起效快」的新選擇。

這些藥物的出現，讓醫師能依照患者需 求量身制定治療方案，達到真正的「個人化控制」。

從與病共處到生活掌控 心理與家庭支持是根本

郭孝齡醫師強調，異位性皮膚炎長期反覆，會帶來焦慮、失眠與自我形象困擾。研究顯示，當病友參與衛教、練習放鬆技巧並獲得家人理解時，病情改善速度明顯加快。 未來，醫療團隊將更重視個人化策略與跨專業合作，讓患者不僅控制皮膚炎，更重新掌握生活的節奏與自信。異位性皮膚炎不再是無止盡的搔癢，而是一段學會與身體和平共處的旅程。

原文出處：恩主公醫訊 114年12月號第352期

