癢到睡不著、抓到潰爛！65歲男異位性皮膚炎多年難控 標靶治療4週明顯改善

中重度異位性皮膚炎治療新選擇！標靶藥物助65歲患者快速恢復生活品質。（台北慈濟醫院供圖）

65歲的林先生長年受異位性皮膚炎困擾，全身反覆出現紅疹、結節性癢疹，癢到夜裡無法入睡，甚至抓到皮膚潰爛。多年來嘗試多家醫院與診所治療仍控制不佳，直到在台北慈濟醫院皮膚科廖澤源醫師評估下，使用標靶藥物後，2到4週內症狀明顯改善，現在病灶幾乎消失，是中重度病人可考慮的治療方式。

異位性皮膚炎是一種慢性過敏性皮膚疾病，常因食物或環境過敏原誘發，並非僅限兒童，成人仍可能初次發病。台灣盛行率約1.28%，超過29萬人，其中中重度患者占26.6%。廖澤源醫師指出，異位性皮膚炎雖不致命，但若長期反覆發炎與搔抓，可能造成傷口感染、睡眠障礙、影響日常生活，甚至引發憂鬱症，提醒民眾無論症狀輕重都應及早就醫。

輕度患者多以保濕、外用類固醇或免疫調節劑控制即可，但中重度病人若傳統口服免疫抑制劑或照光治療仍無法改善，則可在專業評估下使用標靶藥物。

這類藥物能精準阻斷異位性皮膚炎關鍵免疫發炎路徑，減少紅疹、搔癢及失眠，臨床上多於治療後2到4週見效。廖醫師提醒，標靶藥物效果佳且安全性高，但仍需注意與其他藥物的交互作用，並告知醫師自身用藥及潛在疾病。

除了治療外，日常保養也不可忽視。建議使用溫水洗澡、避免過熱或搓洗，冬季加強保濕，並減少接觸刺激性清潔用品與過敏原。廖澤源醫師強調：「異位性皮膚炎已不再是難以控制的疾病，及早就醫並配合治療，病情完全有機會穩定。」



