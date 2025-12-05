癢到睡不著！醫曝「蕁麻疹治不好」原因 女性更易反覆發作
現年56歲、任職市調公司管理職的謝小姐從小受慢性蕁麻疹困擾，懷第二胎時症狀加劇，因喉嚨腫脹、呼吸困難三度送急診。過去的她雖然有接受治療，但藥物吃了又停，沒有規律使用，長期反覆的紅腫與劇烈搔癢害她半夜都睡不好，隔天仍得照常開會、管理團隊，身心俱疲。因此她決心積極治療，至今7年症狀逐漸趨緩，目前也持續配合醫囑服藥。
慢性蕁麻疹「紅、腫、癢」3大症狀 常被誤當食物過敏
慢性自發性蕁麻疹屬於自體免疫系統疾病，卻常被以為是單純的食物過敏，更有患者已嚴格限制飲食還是不能控制疾病。臺灣皮膚科醫學會常務理事、臺大醫院皮膚部朱家瑜主任解釋，疾病發作時，免疫細胞過度活化釋放出組織胺，會導致血管擴張、組織腫脹，患者常見有眼、唇的血管性水腫、以及發作位置和時間都不定的膨疹，又稱「風疹塊」，並伴隨劇烈搔癢。臨床上，若症狀超過6週，就有可能是慢性蕁麻疹，應提高警惕。
每5人就有1人蕁麻疹 好發於青壯年女性打擊工作表現
據統計，台灣每五人就有一人曾遇蕁麻疹發作。朱家瑜主任表示，慢性自發性蕁麻疹好發於20至40歲，其中女性約為男性的兩倍，特別是職業女性更為常見，推測需兼顧家庭、事業，蠟燭多頭燒，容易有精神焦慮、失眠、壓力大等問題有關。
青壯年為社會重要勞動力，但慢性蕁麻疹引發的癢感、風疹塊等症狀，可能嚴重干擾夜間睡眠品質，人際關係受挫、情緒與心理壓力也日益增加，進而影響工作。就有研究指出，每4位就約有1位患者工作或出勤表現受衝擊。此外，患者容易落入「發癢→失眠→憂鬱、焦慮→疾病惡化」的惡性循環中，憂鬱與焦慮的風險高於常人6倍。
蕁麻疹有症狀才吃藥？ 控制疾病需患者配合規律服藥
多數蕁麻疹有機會得到控制，但仰賴患者配合積極治療。不少患者卻以為「出現症狀時再用藥就好」，結果症狀還是反覆發作，進而認為「藥吃了就很有效，沒吃就沒效」，漸漸對治療失去信心，甚至自行停藥。朱家瑜主任指出，就像降血壓藥不會等到血壓變高才服用，慢性蕁麻疹如其名，也屬於慢性病的一種，需要每日規律服藥才能改善病程，若狀況穩定，則可討論調整用藥間隔、逐漸停藥。
慢性蕁麻疹治療策略 控制不佳可及時討論調整
臺灣皮膚科醫學會常務理事、林口長庚醫院皮膚免疫科鐘文宏主任進一步說明，慢性自發性蕁麻疹的治療指引與國際標準相同，第一線治療以第二代抗組織胺為主，若症狀2至4週後仍持續，第二線療程則會提升劑量至最多4倍。
治療期間若急性症狀發作，臨床上會使用類固醇控制。鐘文宏主任解釋，使用類固醇的目的為壓制急性症狀，但頻繁使用可能影響整體免疫系統，需耗費更多時間控制疾病，停用類固醇後，也可能面對疾病反撲。若症狀仍控制不佳、使用抗組織胺易嗜睡等，第三、第四線治療選項包括加入生物製劑、免疫抑製劑等，建議及早與醫師討論調整治療方案。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·老是腸胃不適、蕁麻疹？台灣人超容易中招「8大常見致敏食物」曝 麩質、蛋類上榜
·睡午覺突起蕁麻疹！醫揪「誘發兇手」 蚊蟲叮咬也可能引起
其他人也在看
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 49
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 6 小時前 ・ 2
小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管
醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
不吃早餐更易胖！營養師揭「燃脂搭配」反而瘦更快 1飲料別狂喝
許多人在執行體重管理期間，時常不吃早餐，想說少吃一餐，可以減少熱量攝取，希望進而達到減重的目的，然而在2020年的一則研究報告中指出，分析多個不同研究模式，探討：不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，發現一致性的結果就是「不吃早餐」與「超重和肥胖」之間有著強烈的正相關，這表示「不吃早餐」很有可能讓你的減重計畫破功。推測可能的原因是因為少吃一餐，會引發對食物的渴望，進而造成在下一餐反而吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量的地雷食物，讓你越減越胖。 早餐吃得對 讓你代謝效率更加倍 營養師林俐岑指出，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確的方式是「早餐不僅要吃，還要吃得對！」空腹一整夜，隔天早餐若沒有吃，可能會因為低血糖而無法順利思考，也提不起勁。早餐若能夠攝取到優質營養素的話，可以幫助你開啟活力的一天。想要擁有好精神、好體態，早餐必備的營養素以及飲食原則： 1、減少精緻澱粉、精緻糖的攝取若你的早餐時常以麵包、饅頭、蛋糕、鬆餅、奶茶打發的話，高澱粉、高糖食物會讓你血糖快速飆升，造成昏昏欲睡，不僅沒有精神還容易變胖。大腦喜歡「緩慢釋放葡萄糖」的碳水化合物，持續供給大腦能量常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
「1醃製物」能減脂！研究：防糖尿病、脂肪肝、護腸道：要天天吃
現代人致力減脂、預防慢性病。一項研究發現，每天吃韓式泡菜，不僅能幫助減重，還能改善脂質代謝，是邁向健康體態的天然幫手。研究人員分析，這是因為泡菜富含乳酸菌與發酵代謝物，能夠調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群的作用。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒
F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，照片中的他臉頰凹陷、身形消瘦，被質疑是否健康出狀況。吳建豪對此表示，體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。醫師則提醒，若非刻意的體重減輕，要小心潛藏疾病，例如癌症、胃腸疾病等，「若體重驟減下，應就醫進行完整性評估，以確保健康。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
怎麼一直累？他驗出大腸癌三期 醫嘆：很多人忽略1常見症狀
【高沛生／綜合報導】「一直很累」竟是大腸癌警訊！劉博仁醫師分享一名男病患案例，原本只是血紅素 11.5 g/dL 的輕度貧血，加上腫瘤指標 CEA 8 ng/mL，病患仍以「很忙、應該沒事」推託大腸鏡。劉醫師憑經驗堅持要求檢查，結果竟揪出乙狀結腸腫瘤、大腸癌第三期。他感嘆，許多人長期疲倦卻不當一回事，往往就這樣錯過黃金治療時機。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫學大突破！大腸癌「雙效神疫苗」縮腫瘤80% 轉移也能抑制
台大醫學院與美國史丹佛大學合作的研究團隊，成功開發出大腸癌預防及治療的雙效疫苗，為癌症治療帶來新希望！研究利用誘導多功能幹細胞技術，發現兩種抗原「HNRNPU」及「NCL」在大腸直腸癌細胞中高度表現，進而開發出不會傷害正常細胞的次單位疫苗。動物實驗證實，接種疫苗的小鼠腫瘤體積縮小近80%，且60%的小鼠完全沒有腫瘤生長，對轉移性腫瘤也有約80%的抑制效果。如果未來能通過重重關卡，誕生預防及治療的雙效疫苗，將是醫學史上的重大進步！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
痠痛貼布用1個月…44歲男「腎功能急速惡化」 藥師示警：2類人小心
痠痛貼布會影響腎功能？藥師洪正憲分享一則真實案例，日本一名44歲男性因車禍受傷使用含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛貼布，不到1個月就出現急性腎損傷，腎功能急速惡化，停用後腎功能才逐漸恢復。對此，洪正憲提醒，外用消炎止痛藥並非完全無風險，尤其對於有患有慢性腎病、血鈣偏高者來說，要小心使用。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話