癮君子上公車「吐最後1口菸」 駕駛「1句話」讓他尷尬下車

【記者鮮明／台中報導】台中市300路公車駕駛蔡忠樺日前行經台灣大道時，發現1名乘客在候車站吸菸，最後一口菸尚未吐出就進入公車內，導致菸味飄進車廂，蔡忠樺立即以車內廣播提醒「請尊重其他乘客，不要在車上留下菸味」，該名乘客只好尷尬下車離開，獲得車內其他乘客讚揚。台中市交通局長葉昭甫肯定公車駕駛的表現，巨業客運也將予以獎勵。

台中市交通局表示，巨業交通公司1輛300路公車日前從台灣大道幹線往靜宜大學方向行駛，行經「台灣大道中華路口」站點時，駕駛長蔡忠樺發現1名乘客於候車站吸菸，口中菸霧未散即踏上公車，導致車廂內飄入菸味。

有5年駕駛經驗的蔡忠樺立即利用車內廣播設備，提醒「請尊重其他乘客，不要在車上留下菸味」，該名乘客當下還爭辯自己上車前已將菸蒂熄滅，並未在車上吸菸，但最後仍選擇下車離去，當時車內響起小小掌聲，乘客都鬆了一口氣。

蔡忠樺表示，手握方向盤決定整車乘客安全，未和對方爭辯是因知道公車是個密閉、載著數十人移動的公共空間，他的責任就是維護車廂秩序與乘客權益。但若出現影響行車的情形，駕駛有權拒絕其搭乘，必要時也會報請公權力處理。

蔡忠樺曾榮獲台中市金運獎優良駕駛、愛心服務獎，他說，擔任公車駕駛盡力讓公車平順行駛，避免不必要衝突，以將心比心態度思考不同旅客需求，把每個乘客想成可能是家人，原本陌生的乘客經這幾年，變成點頭問好的朋友。他鼓勵年輕人，希望職業穩定，做一份對城市有意義的工作，開公車是不錯的選擇。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中市公車一年逾8000萬人次搭乘，有時遇刷卡有疑問、沒對準感應區或不清楚票價，急著上下車時不免提高音量。葉局長讚許蔡駕駛長的做法，先讓對方把話說完，讓他覺得被聽見，情緒自然降溫。可先柔性勸導第一步，理性說明第二步，影響到安全便依法採取必要措施，兼顧安全與秩序。

葉局長指出，台中市現有近1,300多名公車駕駛服務民眾，這群城市的無名英雄全年無休維持大眾運輸順利運轉，籲請乘客遵守基本搭乘禮儀，公車內禁菸、保持友善、相互尊重、車內安靜整潔、下車提前按鈴並備妥卡片或乘車碼、禮讓座位給有需要的人，一同提升整體公車運輸品質，也為第一線的優質駕駛按讚鼓勵。

