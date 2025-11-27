癮君子小心了 竹市候車亭明年3/30起禁菸





為營造公車候車區域無菸環境，保障搭乘公車民眾不吸二手菸之健康權益，新竹市政府宣布自115年3月30日起新竹市72處公車候車亭全面禁菸，並提醒民眾配合，違者將依《菸害防制法》第40條第2項規定，處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局說明，竹市推動無菸環境的建置，依《菸害防制法》公告市內包括青草湖風景特定區、公園綠地、站前廣場、新竹大遠百與明志書院間行人休憩場所、遠東巨城購物中心接駁車候車亭、中庭廣場、竹市國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區、香山生態館前廣場及賞蟹步道，以及轉運站等，累計至今共有202個戶外禁菸場所。

衛生局指出，依據衛生福利部國民健康署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，竹市室外公共場所二手菸暴露率在113年為57.3%（全國室外公共場所二手菸暴露率平均為48.9%），高於全國平均值。因此為保障非吸菸者的健康，竹市努力擴大禁菸場所，讓民眾遠離二手菸害。為使市民了解此項無菸政策實施，市府將透過公車車體、電視牆、新聞稿、社群網站、宣導圖卡、官網等多元管道強力宣導，盼市民能共同配合支持公車候車亭全面禁菸政策，共同響應無菸環境措施。

※衛福部提醒您 吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病！※

