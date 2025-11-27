癮君子注意了！明年3／30起竹市72公車候車亭全面禁菸

新竹市政府宣布自民國115年3月30日起，新竹市72處公車候車亭全面禁菸。（陳育賢攝）

為營造公車候車區域無菸環境，保障搭乘公車民眾不吸二手菸之健康權益，新竹市政府宣布自民國115年3月30日起，新竹市72處公車候車亭全面禁菸，並提醒民眾配合，違者將依《菸害防制法》第40條第2項規定，處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

代理市長邱臣遠表示，為了落實市長高虹安「健康安心」施政策略，市府持續強化竹市公共場所無菸空間，打造無菸之乘車環境，避免候車民眾於公共場所受吸菸行為影響，全力守護市民健康。

市府公告竹市轄內72處公車候車亭自明年3月30日起，為全面禁菸場所，提醒吸菸民眾自發性遵守規定，並尊重他人拒吸二手菸的健康權益，共同營造無菸健康城市。

衛生局說明，竹市推動無菸環境的建置，依《菸害防制法》公告市內包括青草湖風景特定區、公園綠地、站前廣場、新竹大遠百與明志書院間行人休憩場所、遠東巨城購物中心接駁車候車亭、中庭廣場、竹市國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區、香山生態館前廣場及賞蟹步道，以及轉運站等，累計至今共有202個戶外禁菸場所。

今年公告竹市72處公車候車亭，自115年3月30日起為全面禁菸場所，違者將依《菸害防制法》第40條第2項規定處最高1萬元罰鍰。

衛生局指出，依據衛生福利部國民健康署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，竹市室外公共場所二手菸暴露率在113年為57.3％（全國室外公共場所二手菸暴露率平均為48.9％），高於全國平均值，因此為保障非吸菸者的健康，竹市努力擴大禁菸場所，讓民眾遠離二手菸害。

為使市民了解此項無菸政策實施，市府將透過公車車體、電視牆、新聞稿、社群網站、宣導圖卡、官網等多元管道強力宣導，盼市民能共同配合支持公車候車亭全面禁菸政策，共同響應無菸環境措施。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

