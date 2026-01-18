癮君子注意！新加坡嚴禁電子菸 涉毒者「鞭刑+坐牢20年」

即時中心／林耿郁報導

癮君子注意！新加坡政府從去（2025）年9月起實施一項最新規定，直接將電子菸視同「違禁品」，不分本國、外籍人士，任何人一旦持有並吸食，不僅可開罰1萬新加坡幣（約24.7萬新台幣），而且如果涉及吸食毒煙，最重可處15下鞭刑，再坐牢20年！

出國注意！BBC報導，電子菸自2018年起即遭新加坡政府全面禁止，然而隨近年黑市興起、甚至出現摻藥「K-pods」等毒菸品，讓新加坡政府去（2025）年起展開「罕見強度」的跨部會壓制行動。

除了查緝通路與走私來源，任何人持有電子菸者，均可能面臨罰款、勒戒、監禁與鞭刑等處分，且不分本國、外國人，均一視同仁處罰。

此外，星國政府還設置舉報熱線、大規模校園檢查與公共衛生宣傳，力阻電子菸進入該國。

世界衛生組織（WHO）在最新公報中稱新加坡模式為「轉捩點」，將影響未來十年全球菸品與藥物政策。

多國學者亦注意到新加坡，已不再以吸菸為單一問題，而是視電子菸為「毒品載具」與新型成癮市場，並採取雷厲風行的重打政策。

毒品混裝「K-pods」震撼新加坡

電子菸雖已禁止多年，但黑市仍透過聊天平台、論壇與跨境走私進入新加坡。

從2年前開始，出現俗稱「K-pods」的摻藥電子菸，內含麻醉劑依托咪酯（etomidate），吸入後造成暈厥與失控。多段青少年在公共交通上昏厥的影片瘋傳，隨之引發星國社會恐慌；警方去年抽查100件電子菸樣品，赫然發現其中竟高達三分之一，含有毒品「依托咪酯」成分。

由於星國對毒品採「嚴打」零容忍政策、毒品販運甚至可能面臨死刑，「K-pods」一度引發輿論質疑：黑市是如何突破該國防毒體制入侵的？

總理黃循財（Lawrence Wong）隨後宣布：「電子菸已是毒品問題。」政策隨即從菸害防制轉向「藥物防制＋公共衛生＋治安」三軌併行。

新修法令自去年9月起上路實施，不分本國、外籍人士，處罰梯度相當嚴重。

如果是持有、使用電子菸者，最重可罰款10,000新加坡幣，並可裁定勒戒或強制戒治，外國人則可驅逐出境。

如果電子菸內還裝毒品，那就大條了，最重可處20年監禁，以及實施最多15下鞭刑。即使你是學生，也可勒令停學、退學，以及「校內鞭打（corporal punishment）」處罰。

為鼓勵菸槍們「自行悔改、既往不咎」，新加坡全島設置「vape bins」回收桶，供民眾匿名丟棄電子菸裝置，且免受追訴。

與此同時，也新增公共交通站點巡查與包袋檢查，還鼓勵民眾舉報他人吸食電子菸行為；舉報專線推出9週，收到多達2,600件通報，顯見該國電子菸「零容忍」的查禁決心。

