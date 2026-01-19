癮君子白開心一場？入境攜帶加熱菸200支內免稅 搞錯一事恐重罰500萬

財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，新增入境旅客可免稅攜帶經「衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品」，數量上限為200支（1條），最快於2月1日起正式施行。

不過，國健署提醒，只能在「台灣本島」或「離島免稅店」買合法通過的產品，從國外攜帶相關加熱菸產品，最重可罰500萬。因此，癮君子們恐怕別開心太早以免受罰。

財政部修法讓加熱菸對齊捲菸入境200支免稅

關於入境旅客攜帶菸酒，菸品免稅僅限捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅，上述3者，擇1免稅。

廣告 廣告

財政部說明，隨著衛福部已完成加熱菸產品的健康風險評估審查，並自去年10月11日起陸續核定指定加熱菸上市，現行免稅菸品規範已不足已因應新型態菸品管理，因此配合修法，調整入境旅客可免稅攜帶的菸品品項與數量。

此外，財政部考量農曆春節將至，返台及來台旅客人數預期大幅增加，財政部此次修正採取縮短預告期方式辦理，公告期間為7日，至1月23日截止，並預計於今年2月1日起正式施行。

新規上路後，未來年滿20歲入境旅客可攜帶經核定的指定菸品200支免稅，與傳統捲菸規定一致。

僅限「衛福部核定」之指定產品

財政部也強調，未來可免稅攜帶的加熱菸，僅限於「經衛福部核定通過健康風險評估」的指定產品，未經核准者仍不得攜帶入境，違者將依相關法規處理。相關修正內容目前仍處於草案預告階段，將蒐集各界意見後，再依法完成後續程序。

不過，魔鬼藏在細節裡，由於僅限於「經衛福部核定通過健康風險評估」的指定產品，因此，若想要從國外帶加熱菸回國，恐怕還須在等等。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，國健署去年正式通過美、日二家跨國菸草公司的兩款加熱菸，共14個品項與4款組合元件，而兩家業者都表示，其他國家沒有販售相同的產品，因此，入境旅客還是不能從其他國家攜帶未經國內健康風險評估審查通過的加熱菸回來。

買到合法加熱菸只有這方法 違者恐遭重罰

羅素英指出，若財政部修法上路，未來只有在台灣本島跟離島的免稅商店，才有可能買到合法的加熱菸，民眾僅可選擇從離島攜帶到本島來使用，或購買後出國、回國使用，這樣才是合法的。

依《菸害防制法》規定，若違規攜帶從國外買的電子煙/加熱菸相關產品或元件，不論數量多寡，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰，並銷毀或退運該菸品。

●《民報》提醒您：吸菸，有害健康。