癮君子車廂抽菸 台鐵列車長廣播訓斥：請你當個人
台北市 / 綜合報導
坐火車時，列車長常會透過廣播，提醒旅客注意事項，日前卻有人違規，在車上抽菸，被列車長用廣播嚴詞喝斥，請你「當個人」。事件在社群網站引發討論，台鐵表示，有播音流程以及注意事項，做為教育訓練教材，讓列車長廣播有所依循，另外也提醒旅客，不要以身試法，否則最高可以開罰一萬元，損人不利己。
台鐵上下車，月台上旅客來去匆匆，每位乘客帶著不同的心情，準備前往下個目的地，搭車時每個人，都有自己的習慣，利用零碎的時間，記者吳任瑜說：「在列車上有的乘客把握時間休息，有的人在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸。」
在列車上有的乘客，把握時間休息，有的在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸，有網友在社群網站發文，當車時聽到列車長嚴厲訓斥，請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人。
貼文迅速引起討論，有人說這是，史上最強的車長，這廣播也太帥，不過也有民眾認為，好像有點太激動，民眾說：「反正不要講得，那麼難聽就好了。」、「是可能有出一口惡氣，但可能以列車長的身分來講，可能不太適合講這樣的話，可能制止他就可以了。」
台鐵回應公司有，播音流程、注意事項，做為同仁教育訓練教材，會將播音詞存入列車長，補票機PDA內，在廣播時有所依循，民眾都不希望，在禁菸的空間聞到菸味，有乘客分享，遇到類似事件會這麼做，民眾說：「如果是我聞到，我覺得懷疑有問題的話，我應該會通知(列車長)，對，但是我應該不會主動，去跟對方說，因為不知道對方是不是很奇怪的人。」、「我不是一個對菸味，特別敏感的人，但就是有些人是，所以就尊重，大家彼此尊重。」
在台鐵車廂抽菸，根據菸害防制法，最高可以開罰1萬元，可別因小失大，做了損人也不利己的行為。
