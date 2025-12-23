癮君子、手機族小心噴荷包！ 行車吸菸、騎車滑手機罰鍰提高至1200元

立法院會今（23）三讀通過，機車駕駛人行駛時手持使用手機，以及汽機車駕駛行車時手持或吸食香菸，罰鍰提高至新台幣1,200元。（示意圖：Motion Elements）

立法院會今（23）日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，機車駕駛人行駛時手持使用手機，以及汽機車駕駛行車時手持或吸食香菸，影響他人行車安全者，罰鍰各自提高至新台幣1,200元。

這次修法由國民黨立委邱若華、黃健豪等人提案。提案人指出，駕駛人騎乘機車或行駛汽車時吸菸，煙霧與煙灰隨風四散，會影響後方用路人的視線與呼吸，增加交通事故風險，加上二手菸對孕婦及胎兒影響尤甚，原本僅處600元罰鍰，金額偏低，難以產生嚇阻效果，有必要提高罰則。

現行條文規定，機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，處1,000元罰鍰。三讀通過條文，將罰鍰從1,000元提高至1,200元。

另外，根據現行規定，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全的行為者，處600元罰鍰。三讀通過條文，將罰鍰從600元提高至1,200元。

此外，考量學校、醫院周遭為兒少、高齡者等交通弱勢族群高用路需求的路段，三讀條文規定，汽車駕駛人行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至2分之1。

