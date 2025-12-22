癱瘓憲法法庭是極權起點 熊大律師：關門才是真正的獨裁路線

憲法法庭。 圖：翻攝自憲法法庭網站（資料照）

[Newtalk新聞] 癱瘓一年的憲法法庭在上週五（19 日）復活，由 5 名大法官參與評議公布的「114 年憲判字第 1 號判決」正式宣告新修正的《憲法訴訟法》違憲，即日起失效，引發正反兩派爭論。對此，「熊大律師」陳君瑋今（22）日指出，憲法法庭是否能正常運作，關乎台灣整體憲政秩序是否仍能維持制衡，若憲法法庭持續遭凍結，台灣將陷入嚴重的憲政僵局。

陳君瑋表示，台灣憲政體制的思想源頭，來自德國戰後制定的《基本法》。德國在二戰後設立「憲法法院」，正是為了防止再次出現「經民主選舉上台，卻摧毀民主制度」的情況。納粹政權的歷史經驗，促成憲法審判制度的核心課題──如何面對「多數暴力」困境。

他說明，德國憲法法院具有一項極具歷史脈絡的特殊功能，即可解散違憲政黨。這項制度設計，正是為了避免納粹再度出現，而在台灣，目前也已有政黨因涉及違憲疑慮而被送交憲法法庭審理，顯示這套制度並非抽象理論，而是有其具體歷史背景與實務意義。

陳君瑋進一步指出，在比較法上，大陸法系國家的憲法審判採取「集中制」，即由專責的憲法法院或大法官統一解釋憲法；相對地，英美法系採取「分散式」，各級法院法官皆可在具體案件中解釋憲法。

他強調，這也是台灣目前處境特別嚴重的關鍵差異。以美國為例，即便最高法院運作出現問題，基層法院仍可在個案中持續解釋憲法，使憲政體制得以「滾動前進」。但台灣採集中制，一旦唯一有權解釋憲法的憲法法庭停擺，整個憲法解釋機制等同全面停止。

陳君瑋舉例說，過去高虹安相關案件的二審審理過程中，承審法官即曾裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋憲法，正是因為在台灣制度下，一般法院法官無權自行解釋憲法，必須仰賴憲法法庭作出判斷。

他直言，當立法院凍結「唯一」有權解釋憲法的憲法法庭，台灣在制度上等同「沒有人可以解釋憲法」，這正是當前憲政僵局的根本原因。在此情況下，被凍結的憲法法庭當然有正當性自行恢復運作，否則台灣的憲政狀態，將形同倒退回軍政、訓政時期。

陳君瑋最後強調，憲法法庭能否復活，恰恰是判斷政治人物是否走向獨裁的關鍵指標。他直言，如果真的要獨裁，最有效的方法就是像歷史上的極權政權一樣，讓憲法法院永遠關門，使權力不再受到任何制衡；因此，讓憲法法庭恢復正常運作，反而證明權力仍願意接受憲政監督。

