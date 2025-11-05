癱瘓搖滾歌手李振全唱出生命故事

「愛的小飛俠」行動關懷團隊進駐中華醫大校園，團員透過音樂會形態做生命故事分享及交通安全宣導。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

「愛的小飛俠」行動關懷團隊五日進駐中華醫事科技大學校園，成員之一的李振全透過音樂創作及個人如何從車禍脊椎受傷、終身須靠輪椅代步的殘酷事實中走出逆境，並藉此呼籲大家一定要注意交通安全、愛惜生命。讓四百多位師生一起沉浸在搖滾樂和動人的生命故事裡。

中華醫大為深化師生交通安全意識、強化防制藥物濫用觀念並推廣生命教育，邀請愛的小飛俠行動關懷團隊蒞校，舉辦「癱瘓者生命故事分享暨交通安全宣導音樂演講」，透過音樂表演和團隊成員的生命故事，喚起師生注意交通安全、遠離毒品，期盼每一條寶貴的生命都能被珍惜守護，平安健康地成長，活出精彩的人生。

廣告 廣告

活動在學校演藝廳舉行，吸引四百多位師生報名參加。愛的小飛俠行動關懷團隊由林芳慶、羅妍壹團長發起成立，帶領五個脊椎損傷、坐輪椅的身障者深入校園做生命教育宣導。這次由成員李振全（阿全）分享創作音樂之外，他也以自己的經歷和師生省思生命的故事。

原是搖滾創作歌手的李振全，十多年前一場車禍意外導致頸部以下全身癱瘓，從此必須靠輪椅代步。李振全說，這場車禍讓他的人生陷入黑暗，療養過程中一度想自我放棄，幸虧家人和朋友不斷鼓勵，讓他重拾寫歌創作的專長。

手不聽使喚，李振全靠嘴唇控制滑鼠創作，與朋友成立「阿全與朋友們」樂團，加入慈善團體以自身慘痛的生命故事，輔以車禍影片及穿插朋友樂團演唱來宣導交通安全，希望喚起大家珍惜生命。

李振全沒有被身體癱瘓帶來的挫折擊倒，他以堅強的意志重新站起，用音樂記錄生命的勇氣與希望。演講過程中李振全演唱多首自創曲目，每一段旋律都承載著他對生命的熱愛與對安全的呼籲。李振全說，「生命無法重來，安全絕對不能忽視。」短短一句話，深深觸動在場每位師生的心，而他的生命故事也為活動現場帶來滿滿的感動與正能量。