癱瘓男臥床多年 不想等死「靠一根手指」經營農場養家

大陸中心／倪譽瑋報導

中國男子黎夏因肌肉營養不良長期臥床，只剩一根手指、腳趾能動。（圖／翻攝自央視）

癱瘓了也不放棄希望！來自中國重慶的黎夏從小患病，肌肉隨年齡漸漸萎縮，五年級因病輟學，但他在家發現電腦、物理很有趣，於是拖著每況愈下的身體自學。2021年的他剩一根手指、腳趾能動，但仍臥床用僅存的部位寫程式、指揮工人，打造出能遠端控制的智慧農場，在農家鄰居的推薦下打進市場，盼望能藉賣菜的收入「才能減少媽媽照顧我的量」。

中國男從小肌肉營養不良輟學 癱瘓仍想學技術

據陸媒《央視新聞》報導，來自中國重慶兩江新區的黎夏，5歲時被診斷出患有肌肉營養不良，走路常常跌倒，母親帶他輾轉求醫，病情卻得不到控制，小學五年級就因病輟學。輟學在家期間，黎夏發現隔壁高中生丟棄的物理、化學課本，看了一眼後燃起學習興趣，他最喜歡的是物理和電腦，雖然經濟狀況不好，但家人仍湊錢買了電腦，為黎夏打開探索世界的窗口。

開始用電腦後，黎夏陸續學會使用Word、Excel、Photoshop等軟體，也會自行搭建部落格、做過客服工作；25歲時他在論壇中接觸到程式設計，實際打造了陽台自動澆花系統。雖然在程式領域進展，但黎夏的身體每況愈下，先是失去行走能力，後來生活無法自理，2020年時陷入昏迷，做了氣管切除手術，醫生告知黎夏的家人「所剩的時間不多了」。

黎夏表示，他可藉由程式操控整個農場的運作。（圖／翻攝自央視）

黎夏拒絕「躺著等死」 臥床寫程式打造智慧農業

黎夏感到無聊又無助，不想像屍體一樣困在床上，2021年初他接觸到無土栽培，便有了用程式設計輔助農業的想法，只能臥床的他積極用電腦查資料、寫程式，在自家陽台種植水耕蔬菜成功後，開始研究大棚（溫室）栽培，也實際向廠商詢問知識，待準備充分，姊姊黎倩為他租地，在與媽媽吳弟美的協助下，黎夏的溫室農場蓋好了。

吳弟美透露，蓋農場時常常不懂兒子的要求，有時建設拆了一遍又一遍，在不斷失誤和改進中，自己已成為農場設備保養、控制板焊接等都會的「超級技工」，有時維護得靠她來做。如今的黎夏只剩一根手指、一根腳趾能動，但在床上用模擬鍵盤即可操作整個農場的智慧控制系統。

媽媽吳弟美在黎夏的指導下，成為能修復農場設備的「超級技工」。（圖／翻攝自央視）

農場初期虧損硬撐 鄰居牽線轉虧為盈

雖然農場建成，但起初並沒有獲利，常常得靠黎倩賺外快倒貼，所幸鄰居冉紅英夫妻熟識大型超市，協助黎夏一家找到銷售通路，冉紅英稱讚「從我們農業人的角度去看（農場）是很專業的。」而一家超市採購團隊在實地考察後，已經成為黎夏農場蔬菜的固定採購者，業者也讚「雖然供應量少，但品質較好」。

如今的黎夏農場轉虧為盈，目前他考慮導入霧耕技術，除了水耕蔬菜也種植小番茄，希望讓農場的品項更豐富。黎夏表示，很感謝媽媽和姊姊的幫助「我也想把經濟問題解決，賺到錢才能減少媽媽照顧我的量」他還有一個夢想，希望買一輛把所有醫療設備都裝上去的車，想和家人到全國各地旅行。

