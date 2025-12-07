癱瘓臥床25年 到府洗牙守護口腔健康

把醫療服務送到家，特針對對行動不便的鄉親，這麼貼心的服務，是雲林人醫會醫師、跟志工固定的往診關懷，最近服務對象，是一位長期臥床的病患，只要是替他做口腔清潔，因為這位個案牙結石嚴重，人醫會出動整套的洗牙設備，清除牙結石的困擾。

每個月定期往診關懷，再度來到雲林照顧戶王先生的家。醫師細心聽診、觸診，檢查後發現王先生腹部脹氣。慈濟人醫會醫師｜洪進嘉：「這樣跟他按摩 ，按摩之前 先跟他擦點乳液，他的皮膚太乾燥 (好)。」

逐一檢查身體狀況，還細心的檢查牙齒。「那還要處理 還要重補，他的牙齦 還沒有萎縮 。」

因為臥床口腔清潔不易，王先生牙結石多。人醫會發現問題、解決問題，相隔不到一個月，牙醫師親自到府，帶來專業洗牙設備。「你刷牙的時候，右邊要注意一下，要刷到像左邊這樣乾淨，等一下我會把右邊這個全部清掉。」

從嘉義專程來到雲林，牙醫師曾培祐細心的洗牙，清潔口腔衛生。「跟你謝謝，他的聲音沒有這麼宏亮，還是跟你謝謝，謝謝 不客氣。」

慈濟人醫會醫師 曾培祐：「因為我們沒有辦法經常來這裡，一定要跟他的主要照顧者，去教他怎麼樣去照顧他的口腔衛生，因為這一點很重要 。」

衛教正確知識，協助看護照顧王先生的口腔衛生，人醫會和志工始終用心陪伴。

