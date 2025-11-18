「癱瘓→極限鐵人」Brad Kelley的人生故事 陳亭妃陪生命鬥士抵達終點

記者林昱孜／台南報導

美國生命鬥士Brad Kelley完賽，陳亭妃陪跑最後一圈親眼見證。（圖／翻攝畫面）

全亞洲首場IUTA國際認證極限超級鐵人賽，吸引14國選手挑戰1130公里的極限賽。來自美國的生命鬥士Brad Kelley來台參賽，而他從癱瘓到到站起來，甚至參加極限鐵人三項，堅毅的生命故事，激勵不少。今（18）日立委陳亭妃陪Brad Kelley跑過終點線，象徵「台美友誼」在台南賽道上的最溫暖連結。

這場五倍超級鐵人三項賽事，被視為人類意志的最高殿堂，19公里游泳、900 公里自行車與210公里路跑，全都必須在 153 小時內完成，堪稱年度最硬派的國際體育盛事，參賽者中，最受到矚目的就是Brad Kelley。

21年前Brad Kelley突然癱瘓，被醫師診斷出罹患因罕見格林–巴利症候群，屬於罕見急性周邊神經病變，侵犯運動、感覺及自主神經系統，可能終生無法走路，只能在輪椅上度過。不過Brad Kelley沒有被命運擊倒，他不但努力站起來行走，還參加極限運動賽事，四處演講分享自己生命故事。

這一次Brad Kelley又再次證明自己11日開賽後，僅用9小時就完成19公里游泳，12日雖遇颱風賽事中斷，隔天凌晨隨即重返賽道，目前邁入最後路跑階段，預計18日上午10時前抵達終點。這樣的精神不僅感動國際，也感動台南。

立委陳亭妃今（18）日陪著Brad Kelley的最後一哩路，是希望用最直接的行動向生命鬥士致敬。她說，一個曾被宣告可能再也站不起來的人，今天正在挑戰1130公里。我想親自見證Brad的勇敢與勇氣，他的故事不只是一場鐵人挑戰，更是一堂生命課。

