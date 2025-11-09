癱瘓11年終於站起來！輪椅YTR朴偉與妻子宋枝恩平視相擁

南韓YouTuber朴偉因意外癱瘓11年，近日靠復健輔助首次站起來。（圖／翻攝自朴偉IG）





南韓知名 YouTuber 朴偉於 2014 年意外導致頸部以下癱瘓、長期以輪椅代步。7日他於社群平台公開最新復健進度，在單槓與輔助裝備下，他用力撐起上半身、雙腳著實地踩在地面，並與妻子、前女團SECRET成員宋枝恩平視相擁。他在貼文中提到：「能擁抱所愛是祝福……時隔 11 年，我完成了這個小小的夢」，並表示期盼有一天能真正以雙腳站立時緊抱她。此消息一出，許多網友湧入祝福並直呼被感動落淚。

7日，朴偉在IG上傳一張最新復健照，只見他靠著單槓輔助、用力撐起上半身，雙腳著實踩在地上，妻子宋枝恩露出燦爛笑容，開心地環抱著他。這是他癱瘓11年來首度站起來與妻子平視，畫面曝光後立刻掀起網友熱議，不少人留言：「突然有點想哭」、「愛情力量真偉大」、「真的站起來了！」

朴偉在IG上傳一張最新復健照，其妻子宋枝恩開心地環抱著他。（圖／翻攝自朴偉IG）

朴偉也在貼文中寫下感性文字：「能擁抱自己愛的人是一種祝福，但自從坐上輪椅後，這對我來說變成夢想。時隔11年，這個夢終於實現了。雖然只是掛在單槓上短暫地看著枝恩、擁抱她，但我希望有一天能真正用雙腳站起來抱著她。」

事實上，朴偉在意外後曾被醫師判定能動手臂就已是奇蹟，但他靠著堅強意志一步步訓練，從頸部以下幾乎無法動彈，到如今能穩定控制上半身。他長年透過YouTube頻道《Weracle》分享復健過程與生活點滴，鼓勵無數身障者與家屬。



