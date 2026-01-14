癱瘓26年曲終幕落！「花系列」趙學煌告別式時間曝光

趙學煌追思會時間地點公佈。(圖／翻攝自寇世勳、趙學煌臉書）





資深演員趙學煌1月10日驚傳離世，享壽70歲，他的二女兒趙璿先前證實父親死訊：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」今（14）日家屬公告追思告別式將於1月25日在台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」上午11點30分舉行，會後隨即火化，遵照遺願在下午前往富德詠愛園舉行樹葬。

趙學煌演過「花系列」劇集、台灣言情小說作家瓊瑤的作品《望夫崖》、《鬼丈夫》，2000年在中國大陸北京因車禍導致下半身癱瘓，曾於2005年在《再見，忠貞二村》演出癱瘓父親，提名金鐘獎最佳男演員。

根據《聯合報》報導，二女兒趙璿表示，爸爸趙學煌6年前因肺炎進醫院，插管13天後成功拔管，但從去年開始就不斷因為肺炎問題進出醫院，去年11月底因泌尿系統併發腦炎，住進加護病房就沒有出院，最終在25日凌晨2點辭世。家屬悲痛緣生緣滅、曲終幕落，人生舞台謝幕，無論由何因緣而認識，誠摯敬邀親友參與追思告別式。



