癱瘓26年！「花系列」趙學煌69歲辭世 女兒：爸爸去當天使

趙學煌享壽69歲。(圖／翻攝自趙學煌臉書）





資深演員趙學煌演過「花系列」劇集、台灣言情小說作家瓊瑤的作品《望夫崖》、《鬼丈夫》，2000年在中國大陸北京因車禍導致下半身癱瘓，曾於2005年在《再見，忠貞二村》演出癱瘓父親，提名金鐘獎最佳男演員。今（10）日趙學煌的二女兒證實，父親已經離世，享壽69歲。

根據《聯合報》報導，「花系列」男星趙學煌於今日凌晨安詳離世，二女兒趙璿證實死訊：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」透露他生前有交代要植葬，家屬會遵照他的遺願，不舉辦告別式。

二女兒趙璿表示，爸爸趙學煌6年前因肺炎進醫院，插管13天後成功拔管，但從去年開始就不斷因為肺炎問題進出醫院，去年11月底因泌尿系統併發腦炎，住進加護病房就沒有出院，最終在今日凌晨2點辭世。



