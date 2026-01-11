癱瘓26年！趙學煌病逝享壽69歲 妻前一天才申請急難救助金
資深藝人趙學煌10日逝世，享壽69歲。2000年他因嚴重車禍導致下半身癱瘓，此後便以輪椅代步，妻子蔡秋蓉始終不離不棄，成為他最堅強的後盾。如今傳出蔡秋蓉9日才幫趙學煌向演藝工會申請急難救助金，未料卻發生憾事。
據《ETtoday星光雲》報導，蔡秋蓉在趙學煌病逝前一天，向台北市演藝工會申請急難救助金，沒想到如今卻與丈夫天人永隔，令人鼻酸。台北市演藝工會理事長曹雨婷則感嘆，「真的很難過。」認為蔡秋蓉這些年來堅強地為丈夫奔走，那份辛苦大家都有目共睹。
趙學煌1980年演出經典連續劇《摘星夢》正式出道，後參與《一剪梅》、《花系列》與《鬼丈夫》、《望夫崖》等瓊瑤戲劇，讓觀眾印象深刻。然而，2000年他遭遇車禍導致胸部以下嚴重癱瘓，衝擊了演藝事業。直到2005年，趙學煌以《再見，忠貞二村》入圍第40屆金鐘獎戲劇類男主角獎，感謝妻子蔡秋蓉一路陪伴，夫妻間相互扶持的真摯感情，成為一段佳話。
