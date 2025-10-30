癱軟「辦公椅」上囚車！中配溺殺2幼女強撐3天開庭 她淚談北所「生日餐」

中配簡女開完庭後，攤在辦公椅上。廖瑞祥攝



台北地院連三天開審中配簡女溺殺2幼女案，簡女強撐三天氣力放盡，法官問她想說什麼話？癱坐椅子上的簡女硬是起身，在律師、法警攙扶下，公開向丈夫、小姑、公婆及爸媽、弟弟道歉，她悵然地說，「我從7/2開始就是一個罪人，不值得好的人、事、物發生在我的身上。」但她仍感謝台灣的法律，另感謝看守所為她準備的生日餐，「我一輩子不忘記」。全案定11/3宣判。

據調查，簡女和台灣丈夫白男結婚11年，前（2023）年7月返台和公婆同住，卻因生活習慣及語言不通，屢屢爆發衝突，簡女壓力過大，去（2024）年7/2上午負氣帶兩個稚齡女兒到新北市碧潭渡船頭，藉口拍照卻任由一雙女兒溺水，她游上岸獨活，女兒溺斃後，她翌日投河不成，選擇向警方自首。全案由台北地院國民法庭審理。

簡女之前和丈夫、小姑透過修復式司法程序取得和解，身為告訴人家屬和簡女丈夫的白先生未出庭，他委託律師表示尊重法院判決，但也寫信替妻子求情，「7/2我失去接住她們母女的機會，只有一個微小的懇求，希望法官能讓我接住她，接住一個破碎的家…」

北院連開三天庭，罹患嚴重身心症的簡女強撐接受法官、檢察官和律師的訊問，數度在法庭上崩潰癱軟，

昨（10/29）天，她的委任律師提到修復式司法會談的報告書，白先生自述提到，「我沒有資格和妻子談和解，跟我決絕夫妻之情，一個用生死跟你決絕的人，我沒有資格怪她。」簡女強烈情緒上心頭，不斷乾嘔、哭泣，身體虛弱到險些送醫。

中配簡女10/27首日開庭就腿軟，上囚車得靠法警攙扶。資料照。廖瑞祥攝

簡女今天仍數次從被告席上滑落，讓合議庭法官非常擔心，而最後陳述時，簡女仍勉強起身，卻因腳軟無法站立，旁邊的律師邱榮英趕緊攙扶，數名法警也衝上前協助，受命法官洪甯雅語氣極為憂心地說，「知道你的心意了，我們也很擔心你，你坐著講就好。」但簡女仍堅持站著，最後由律師和女法警一人一邊扶著她，讓簡女勉強完成最後的發言。

簡女一開頭就向女兒道歉，「我想對兩個寶貝女兒說對不起，全都是媽媽的錯，希望你們知道，媽媽再也不會犯錯，我知道，我犯了無法彌補的錯，但我願意接受…還有，我想要跟我的老公、小姑子，我的白爸爸、我的白媽媽，還有我的爸爸、媽媽、弟弟說對不起，我真的做錯了。」

自案發後被羈押15個月的簡女含淚說，「在台北女子看守所（簡稱北女所）的每一秒鐘，我都在問自己，那一天我為什麼要做這麼喪盡良心的事情？為什麼我的女兒不見了？我每天都在問『為什麼』？每天深深地在….我一直想…究竟要如何贖罪？贖我對女兒的罪，贖我對家人的罪，贖我作為一個媽媽應該承擔的罪，今天全都是我的錯。對不起。」

被貼上冷血殺子嫌犯標籤的她，此刻無力的喘息，而她接下來的話出乎意料。

簡女說，「我想謝謝所有的法官們、在場人員，謝謝你們，我知道你們都是因為愛我女兒而來…我深深地感到後悔，也願意接受所有的判決，我想要謝謝台灣的法律，讓我有法扶律師協助，也謝謝檢察官，我知道，這一切都是我的錯，請給我改過的機會。最後還是想跟大家說對不起。」

簡女感性地說，在北女所的每一秒鐘，對她來說，像是一千年、一萬年，卻也給了她從來沒有過的時刻。「我能撐到今天，都是女兒託給我的夢，我很謝謝台灣的法律，我在北所有心靈老師、有課程、也有身心科醫生，每一次，我都特別感恩，我沒有想過我會有這樣的待遇…」

她哭喊「我從7/2開始，就是一個『罪人』，不值得有好的人、事、物發生在我的身上，但我可以感受到，周圍每一個人對我的溫暖及點點滴滴，在北女所，我吃到監獄為我準備的、我這輩子不會忘記的『生日餐』，而且，人生當中的第一次健康檢查，竟然就是在北女所，我沒有想過，北女所可以接受身為罪人的我，我真心感謝大家，謝謝你們所有的人愛我女兒、愛我們，以及給我的愛，我感受到了，謝謝大家。」

法官問她要不要來聽宣判，簡女搖搖頭說「公文書寄給我就可以了。」審判長諭知全案辯論終結，定11/3下午2點半宣判。

簡女撐過最後一關，整個人虛弱無力的癱在椅子上，律師和法警確認過她的情況後，為了避免危險，罕見讓她坐在辦公椅上，法警合力將椅子扛上囚車押解回北女所。

