癲癇患者能開車嗎？專業醫生告訴您！ 雲林癲癇之友會員大會點燃希望力量

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】疾病不該成為人生的句點，而是重新出發的起點。雲林縣癲癇之友協會於今(27)日上午，在雲林基督教醫院雅各大樓國際會議廳舉辦「114年度會員大會」，集結醫療專業、生命故事與實質關懷，陪伴癲癇病友與家屬正面迎向生活挑戰，為長期與疾病同行的家庭注入溫暖而堅定的力量。

雲林縣癲癇之友協會於雲林基督教醫院舉辦114年度會員大會。(記者廖承恩拍攝)

雲林縣癲癇之友協會深耕地方多年，長期站在病友身旁，從醫療知識、心理支持到家庭陪伴，努力讓癲癇不再只是被誤解的標籤。本次會員大會不僅是年度重要聚會，更是一場凝聚希望的行動，期盼讓病友感受到「有人懂、有人陪、有人一起走」，也讓社會看見癲癇病友真實而堅韌的生命樣貌。

活動最大亮點之一，是邀請彰化基督教醫院神經內科醫師陳竹翎進行「癲癇與駕駛」專題講座。陳醫師將以臨床經驗為基礎，說清楚、講明白癲癇與日常安全的關鍵觀念，協助病友與家屬釐清用藥控制、發作風險與駕駛相關規範，讓病友在安全前提下，重拾對生活的掌控感與信心。

陳竹翎醫師以臨床經驗剖析癲癇與駕駛安全，協助病友建立正確認。(記者廖承恩拍攝)

除了專業醫療知識，大會也注入滿滿生命能量。台灣癲癇之友協會癲癇大使郭東哲將到場分享自身故事，談如何在疾病限制中找回人生方向。從低谷到轉念，從恐懼到接納，他用真實經歷告訴病友：「癲癇不是人生的全部。」現場將透過一段段真誠分享，激盪出彼此理解、互相扶持的力量。

大會同時頒發114年度「慈愛獎助學金」，表揚設籍雲林縣之高中職、國中及國小癲癇學生，以及癲癇病友之子女，今年共有27位學生獲獎。這不僅是一筆獎助，更是一份肯定，象徵社會對孩子努力與堅持的看見，讓他們在求學路上能夠更安心、更勇敢追逐未來。

大會頒發114年度慈愛獎助學金，表揚雲林癲癇學生及病友子女，共27人獲獎。(記者廖承恩拍攝)

雲林縣癲癇之友協會理事長陳寶同表示，協會由一群關心病友的志工與家屬共同成立，長期推動醫療宣導、教育獎助與關懷服務，期盼為病友撐起一把保護傘。他強調，癲癇需要被理解，而非被恐懼，呼籲社會各界攜手打造更友善的環境，讓每一位病友都能在支持與陪伴中，走出屬於自己的光亮人生。