癲癇昏倒竟「未急救直送停屍間」...她短暫「復活睜眼」嚇壞員工 家屬悲憤：原本能被救回的

英國女子癲癇倒地被誤判死亡，送進太平間後被發現仍有生命跡象，案件引發救援流程是否疏失的討論。（翻攝自X）

太平間遺體竟然動了？一名女子在家中癲癇發作後失去意識，卻被現場警消與救援人員誤認為已無生命跡象，在未經急救評估的情況下直接送往醫院太平間。豈料太平間工作人員稍後竟發現她仍有生命反應，但最終仍因腦部損傷不幸離世。家屬質疑，這段沒有接受醫療處置的空白期，是否成為奪命關鍵。

癲癇倒地卻被當成「已死亡」？家屬質疑流程出問題

根據英國媒體報導，英國54歲的奧利芙·馬丁（Olive Martin）於前年（2023）10月13日清晨在廚房準備早餐時突然癲癇發作倒地。而警方與救護人員到場後，竟在尚未完整檢查呼吸及心跳等生命跡象的情況下，就將她以「死亡案件」處理，直接送往達靈頓醫院的停屍間，而非急診室。

太平間驚見「還活著」？ 工作人員嚇傻：她有反應！

案件轉折點出現在太平間。醫院太平間的員工進行例行檢查時，意外發現奧利芙竟然仍有生命跡象，驚覺情況不對後立即通報醫療人員。雖然隨後進行送醫搶救，但奧利芙仍因嚴重腦損傷不治。

驗屍官傑瑞米·齊柏費德（Jeremy Chipperfield）在法庭上也證實，奧利芙的「死亡時間比當初判定的更晚」，顯示她並非在現場就已身亡。

錯失2小時救援？她是否能被救回成關鍵疑點

代表家屬的律師湯姆·巴克利·桑普爾（Tom Barclay Semple）指出，奧利芙從倒地到被送往太平間，期間長達2小時未接受任何醫療介入，這段「被視為死亡」的空窗期成為家屬質疑的焦點。

警方代表也在庭上指出，現場其實有跡象顯示奧利芙仍具「大腦功能」，對語言或觸碰有反應，但仍被當成死亡處理。

東北救護車服務的代表也坦言：「她在太平間仍被觀察到有生命徵象。」並提出關鍵問題：「若她當時被送往急診，結果會不會不同？」

救護流程是否疏失？癲癇患者該如何避免誤判？

目前尚無法確認奧利芙癲癇發作後缺氧多久，也無法確定即使立即送醫能否挽回生命。然而此案也讓外界關注：緊急應變人員對癲癇患者的生命檢查流程是否足夠嚴謹？是否存在誤判風險？

東北救護車服務醫護總監安德魯·霍奇（Andrew Hodge）事後發聲明表示深感遺憾，並表示事件曝光後已立刻啟動調查並聯繫家屬。

