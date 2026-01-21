癲癇服藥控制不見效 迷走神經刺激術治療有效
▲李柏萱醫師表示，迷走神經刺激術為長期受癲癇所苦、藥物控制效果不佳的患者，提供另一項相對安全的治療選擇。（圖：成醫提供）
癲癇是需要長期面對的慢性神經疾病，對長期反覆發作、藥物控制效果不佳的患者而言，每天都充滿挑戰。根據統計，台灣癲癇盛行率約0.5%-1%，推估全台約有10-20萬名癲癇患者，其中約3-5萬人屬於「藥物頑固性癲癇」，即嘗試2種以上第一線抗癲癇藥物後，仍無法有效控制發作，是臨床治療上的一大難題。
成大醫院外科部醫師李柏萱表示，對於藥物治療效果有限的患者，特別是兒童族群，反覆癲癇發作不僅影響日常生活與安全，更可能對大腦發育與學習能力造成深遠影響。當患者經由完整藥物與飲食治療仍無法有效控制發作時，應及早轉介專業團隊進行完整評估，為患者尋找最合適的治療方式。
除了生酮飲食治療與開顱癲癇病灶切除手術之外，「迷走神經刺激術」是一項低侵入性且成熟的治療選擇，全球臨床應用近30年，具備安全性與療效的研究支持。迷走神經刺激術的原理，是在患者左側頸部植入電極，透過微量電流刺激迷走神經，將訊號回傳並投射至大腦各區域，進而干擾癲癇放電的產生，降低發作頻率與減輕嚴重度。
李柏萱說明，迷走神經刺激術並非取代藥物的第一線治療，而是作為藥物、生酮飲食或手術評估後的重要補救選項。治療效果並非立即見效，屬於緩發性成效，需透過長期、穩定的電刺激逐步調整大腦的放電狀態。近年大規模的回溯性統合分析顯示，長期使用迷走神經刺激術，至少一半的頑固型癲癇患者明顯降低發作次數，或減輕發作嚴重度，對生活品質帶來實質改善。
李柏萱醫師表示，迷走神經刺激術的手術時間短、傷口小，術後恢復快，整體風險相對低。常見副作用多屬輕微症狀，包括聲音沙啞、咳嗽或局部感覺異常，可透過醫師調整刺激參數而改善。2020年迷走神經刺激醫材納入健保給付，協助數百位藥物頑固型癲癇患者，不僅提升治療可近性，也大幅減輕家庭的醫療負擔。除了癲癇之外，迷走神經刺激術已應用於慢性頭痛與部分精神疾病，在自體免疫疾病的臨床研究中也展現潛在應用價值。
