癲癇突發倒地 北港警迅速救援護安全

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港鎮街頭日前出現一名女子突發癲癇倒地抽搐，現場情況一度緊張。北港派出所員警接獲報案後，迅速到場協助，妥善處置並聯繫相關單位，成功確保當事人安全，避免憾事發生。

警方表示，40歲曾姓女子與兩名友人自行離開位於虎尾的長期照護中心，在北港鎮活動期間，曾女突然癲癇發作倒地，身體持續抽搐。同行友人因缺乏急救知識，第一時間無法處理，只能緊急向警方求助。

北港派出所警員李宇凡、方宗尚及歐全裕接獲報案後立即趕赴現場，依標準流程進行安全防護與初步急救處置，確保女子生命徵象穩定，同時維護現場秩序，避免圍觀造成干擾。

隨後，警方比對失聯通報資料，確認三人皆為長期照護中心住民後，主動與照護中心聯繫，協助安排專車接回。警方呼籲，照護機構與陪同人員應加強留意住民動向，民眾若遇緊急狀況，務必第一時間通報，讓專業人員即時介入，共同守護公共安全。（照片／北港分局提供）