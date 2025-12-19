登上高空鷹架 揭密古羅馬皇帝紀念柱修復工程

（中央社記者黃雅詩羅馬18日專電）古羅馬皇帝馬可奧理略的紀念圓柱正執行整修工程，義大利文化部今天罕見邀請中央社等外媒登上40多公尺高鷹架，近距離觀看建於西元2世紀圓柱的精緻浮雕。此次修復除採取雷射等新科技，另一特色是在高空工作的修復員多為女性。

馬可奧理略（Marco Aurelio）被尊為古羅馬五賢帝之一，在他逝世後，其子兼繼承人下令建造高聳浮雕圓柱紀念他的豐功偉業。圓柱位在羅馬市中心，推估建於西元180年至193年之間，通常旅客站在地面只能看到底部雕飾，這次藉整修限額開放外媒登高近觀圓柱頂端，向世界揭密羅馬古蹟修復的精采細節。

●霧霾汙染損害古蹟 清潔採高科技雷射方式

專案負責人、考古營運總監鮑加納（Marta Baumgartner）親自導覽解說，她表示此次修復包括外部浮雕與內部結構，因圓柱損壞情況嚴重，先採取安全措施再清潔，「主要清潔方式是用雷射，因為快速、效果卓越，最重要是不會傷害浮雕的大理石原料。」

鮑加納說，上次修復工程大約是1980年代末，當時採用傳統技術，「因此透過這次修復，我們也能看到上次修復的效果，了解哪些方面做得好，哪些方面可以改進。」

近距離觀看浮雕，有些尚未清潔的部分，明顯可見黑色髒汙。鮑加納說，「造成浮雕毀損主因是霧霾、汙染，因為幾年前這個圓柱所在的廣場還是開放的，汽車可以隨意行駛。其他氣象因素也會造成損壞，例如風、雨和陽光輻射線的侵蝕。」

●罕見率媒體登超高鷹架 見證古蹟修復歷史時刻

馬可奧理略圓柱加上底座與頂部雕像，總高度將近50公尺，這讓搭建修復鷹架成為艱鉅挑戰。鮑加納解釋，「鷹架要能抵抗高空強風，結構要能支撐重量，卻又不能破壞古蹟，因此無論從技術或經濟面來說，都是非常艱鉅的任務。」

中央社記者實際隨團登上圓柱塔頂，因為從鷹架空隙清晰可見下方懸空，大約爬到一半、10層樓左右高度，不少人就會產生懼高感，決定停在原地或折返，參訪單位也不斷提醒，若沿途感到不適可隨時離場。

不過最後從圓柱頂峰遠眺整個羅馬市區美景，連許多駐義數十年的資深外媒記者也直呼，這是「一生難遇經驗」。

鷹架每次僅能容許幾名記者登上，參訪必須分幾梯次，鮑加納每小時帶著記者從底層爬上頂端再下來，接著導覽下一輪，爬上爬下，仍然滿懷熱情地解釋，「我們很高興透過成功搭建這個鷹架，終於能像這樣開放外界參觀修復過程，因為近距離觀賞圓柱和浮雕絕對是個獨一無二的機會。」

●從專案負責人到修復員 展現義大利考古界女力

參訪過程有許多修復員正在工作，絕大多數都是年輕女性，加上負責專案的女性專家鮑加納，展現義大利考古學界「女力」。專案書面資料指出，修復工作會先以儀器診斷調查，透過攝影和圖表繪製損壞狀況，加固石材，並固定有脫落風險的裝飾元素。

針對清潔修復，會清除石材表面的苔蘚和地衣，使用最先進的雷射設備及先進化學產品清潔，移除所有不適用的部分，例如舊的灌漿料等，並填補裂縫損傷以保護石材，恢復正確的浮雕造型，最終加上保護塗層。

根據「羅馬考古藝術與景觀特別監管局」提供資料，馬可奧理略圓柱本身高近30公尺，下方由約12公尺高的基座支撐，在16世紀修復過程中，聖保羅青銅雕像也被安置在圓柱頂部，使總高度再增加。

圓柱上滿布浮雕，由下到上以螺旋狀飾帶展現馬可奧理略與日耳曼人和薩爾馬提亞人（Sarmatians，古伊朗遊牧民族）的戰爭，兩場戰爭之間由有翅膀的勝利女神像分隔。浮雕中常常可看到蓄鬍的馬可奧理略形象，也有不少殘酷的戰爭場景，包括遭到殺害、身首異處的戰俘或奴隸。（編輯：田瑞華）1141219