登上101成焦點 霍諾德IG粉絲量一天跳升近50萬人

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

霍諾德（Alex Honnold）25日在無防護裝備的情況下，成攻獨攀101，不僅在台灣掀起熱潮，更上了中國微博熱搜，國際上的媒體也爭相報導。他在登上101後24小時內，IG漲粉將近50萬。

霍諾德（Alex Honnold）25日在無防護裝備的情況下，成攻獨攀10124小時內，IG漲粉將近50萬。（圖／霍諾德IG）

《東森新聞》報導，霍諾德25日早上獨攀101前粉絲數約為298萬，到了26日早上，就飆漲到346萬，漲粉約48萬。截至27日下午4點，已來到363.8萬。攀上101之後的自拍照，也在IG上獲得98萬個讚數。

廣告 廣告

40歲的霍諾德在2017年以徒手攀登優勝美地900公尺高的酋長岩而成名。他對台北101的挑戰其實醞釀多年，早在2013年便曾來台評估路線，但因安全與行政流程無法達成共識，最終未能成行。

去年，台北101董事長賈永婕收到他親筆寫來的信件，信中坦言攀上101是多年心願，並強調挑戰並非冒進，而是經過全面風險控管與充分訓練，甚至提到家人的全力支持。這份態度最終促使官方點頭，讓這項極限挑戰計畫得以呈現在世人眼前。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

天氣不穩一度面臨取消！ 賈永婕還原霍諾德登頂101延期幕後：無法在最後一刻放棄

直播霍諾德「徒手攻頂」台北101 歐洲媒體開酸：Netflix把玩命變「獵奇秀」

徒手挑戰台北101破紀錄 霍諾德高空停留竟是在挑歌！

