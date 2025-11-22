登別地獄谷順遊推薦！訪自然之森用北海道「神之水」湧泉調配專屬香氣，還有超好拍的舊校舍改造空間

日本北海道｜ナチュの森（自然之森）

大家去北海道札幌突常會順遊登別地獄谷和溫泉，這次來登別意外發現秘境的森林樂園ナチュの森（自然之森），這裡離高速公路交流道下來僅需五分鐘，不只是觀光工廠，而是一座藏在倶多樂湖山腳下、由森林與香氣編織而成的夢幻園區

由日本知名護膚品牌 Natural Science 與 Natural Island 攜手打造，整座園區結合工廠、花園、沙龍與餐廳，不只能體驗手作香氛、享受咖啡餐點，還能帶孩子在草地與噴泉間奔跑玩遊樂設施，當然還有Natural Science 與 Natural Island的商品當然要買起來，種類很齊全喔

這篇帶大家玩 ナチュの森（自然之森）和相關攻略，包含票價、DIY內容與價格、兒童遊樂園、餐廳餐飲與菜單等，結論來說來登別千萬別錯過 ナチュの森（自然之森），好玩不擁擠，盡情享受俱多樂湖山腳下森林的沐浴中，推薦安排個半天，享受北海道的自然體驗

ナチュの森俱多樂湖山腳下的故事

這趟北海道旅行，原本只是想去登別地獄谷附近，除了熱門的地獄谷和登別溫泉外，還想找找有什麼大家比較少去的，結果在查附近景點時，意外發現了一個秘境：ナチュの森（自然之森），身為熱愛挖掘冷門美景的旅行達人，怎麼可能錯過這麼特別的地方！這次就帶大家來開箱

ナチュの森（自然之森）是由日本知名護膚品牌 Natural Science 與 Natural Island 共同打造的綜合型體驗園區，融合了工廠、沙龍、餐廳與商店，不僅能參觀產品的製造過程，還能親手體驗香氛手作、雜貨創作與親子遊樂活動

ナチュの森（自然之森）就位在北海道白老町，靜靜依偎在倶多樂湖的山腳下，這座湖被當地人稱為「神之水」，是北海道最知名的天然湧泉之一，園區裡使用的水全都取自這裡，從護膚品原料、咖啡廳料理到戶外戲水區，處處都能感受到那份來自倶多樂湖的純淨與柔和

「空氣香氛噴霧」裡的水也是來自倶多樂湖

整座園區位於北海道白老町虎杖濱，前身是舊虎杖濱中學校，如今搖身一變成了結合「自然 × 科學 × 美膚」概念的森林工廠

ナチュの森（自然之森）-園區地圖

ナチュの森（自然之森）的地圖，園區分成四大區域：工廠區、自然花園、實驗農場與森之工舍，每一區都藏著不同的驚喜與故事，認真要玩透大概可以安排半天時間，慢慢體驗慢慢玩，中午還能吃午餐，這篇教大家怎麼玩，第一次來就上手

ナチュの森-交通方式

自駕前往：

從新千歲機場約 1 小時車程，從札幌市區約 1 小時半即可抵達

搭乘電車：

從 JR 登別站出站後，轉乘計程車約 8 分鐘即可到達

搭乘高速巴士：

從札幌站巴士總站出發約 1 小時 40 分 → 於登別巴士站下車後轉乘計程車約 8 分鐘。

從新千歲機場出發約 1 小時 → 於登別巴士站下車後轉乘計程車約 8 分鐘。

或可從登別站搭乘免費循環巴士前往，車程約 8 分鐘，方便又省心（小提醒：循環巴士只有周五六日祝日、祝日前有運行）。

ナチュの森-森之工舍

我們的第一站，推薦先走進「森之工舍」，這棟由舊中學校舍改建的建築，保留了老校的建築，卻注入了全新的靈魂，裡面有香氣滿溢的實驗室、親子都能參與的科學體驗區等，還有小咖啡館

推開門，牆上整齊排列著一格一格木櫃，裡面放著昔日教室的小物與改造後的木製裝飾，每一樣都像藏著故事，那些曾屬於學生的教具與課桌椅，如今成了溫柔的記憶展覽，訴說曾經的學校記憶

中庭被陽光包圍著，柔光從窗邊灑下，這裡還特別設有柔軟的大型沙發，像一座藍色小山，孩子們看到就忍不住想爬上去，牆邊的木雕小熊則靜靜守著這片天地，讓整個空間多了幾分童趣與溫度

香氛實驗室

進門左手邊，這間原本的教室，如今成了香氣滿溢的實驗室，裡面裝著各式天然香氣，輕輕按下氣球，空氣噴出時香氣便隨之綻放

孩子們看到都充滿好奇，讓自然的香氛氣息，被嗅覺所捕獲，嗅覺帶來想像，開啟一場香氛的探索

ナチュの森-手作課程體驗

接著我們來到另一間改造自音樂教室的手作空間，在這裡可以親手調配屬於自己的「空氣香氛噴霧」，整個體驗大約 30 分鐘，從十種天然與季節香氣中挑選組合，無論是想創作新香味，或照著範本微調，都能做出獨一無二的作品

從北海道植物等 10 種香氣中調配，製作屬於自己的原創芳香噴霧，天然植物一字排開

會有老師引導，就算是日文說明也算可以理解，因為流程簡單，而且也會有英文版的說明，真的不懂也可以看英文說明喔，日文不通也能順利上手

這裡使用的水源取自倶多樂湖的天然湧泉，質地潔淨

我們那天光是聞香、選香就玩得不亦樂乎，孩子們認真調配的模樣超可愛，最後完成的「空氣香氛噴霧」成了最具紀念意義的北海道回憶

自己彩繪貼紙，製作自己專屬香氛瓶

課程費用約 2,200 日圓（約440元台幣／每人），10 歲以上可自行體驗，年紀較小的孩子則需家長陪同，一起動手調香的過程非常療癒，目前還推出平日限定套票，包含花園遊樂入場、香氛手作體驗與食堂折價券，只要 2,500 日圓，比單買還划算，很推薦親子同行安排進行程裡

ナチュの森-「自然花園」戶外親子遊樂園門票價格

廣闊的庭園，內有滑梯、攀爬設施、噴泉等，非常適合親子遊玩。入園需付費（約 300–600 日圓），也有年票制度

設施裡有幾處可以玩水，建議要多帶一套備用衣物

門票價格：https://nachunomori.jp/garden/admission_fee/

也有貼心提供防蚊液和防曬，當然都是自家產品喔

第一站就是宥寶最愛的滑步車道，直接像是比賽場地，不用帶自己的滑步車來，這裡也可以借用

這座溜滑梯和攀爬架，只要是小孩應該都會玩很久，前方是溜滑梯後方是攀爬架

巨型攀爬架，孩子爬來爬去，可以呆個半小時都沒問題

另外這一區則是來自具多樂湖的泉水，可以玩水車，天氣暖和的時候也可以帶換洗衣物來玩水

這一條河道在夏天是可以讓小孩自由玩水的，冰涼的泉水流過，特別舒服

吊索這一區應該是最多孩子必玩的，膽量要夠喔，從上滑下去速度蠻快的，但很刺激好玩

彈跳床和套圈圈

這一區孩子大概可以停留快一個小時，十月初的北海道天氣涼爽，在外面玩一陣子也不會悶熱，只是記得要多防曬喔

ナチュの森-Smile微笑食堂美食餐廳

剛好到了午餐時間，推薦來微笑食堂，這間餐廳位在草原旁的白色建築一樓，整體空間明亮又充滿設計感，大片玻璃讓陽光灑進室內，坐在裡頭彷彿被光包圍著

Smile食堂營業時間：11:00～15:30（最後點餐 15:00）

微笑食堂-菜單價格

「微笑食堂」的餐點以清爽的亞洲料理為主，帶點夏季限定的風味，主餐部分有擔擔麵（台灣風格無誤）、蜜汁叉燒與蝦仁飯等人氣選擇，價格約在 ¥1,300～¥1,500，也有現烤披薩與炸雞、薯條等輕食可以搭配

最推薦找靠窗的座位，可以邊吃邊看窗外的草地與山林，我們這餐點了披薩和簡餐，味道上都還蠻不錯的，餐點選擇居然還有蝦仁炒飯、擔仔麵，非常有台灣味，懷疑主廚是不是台灣人呢，哈哈

宥寶點了兒童餐，造型可愛又份量剛好，整體餐點簡單但精緻，搭配窗外的綠意與自然光，讓人邊吃邊覺得被療癒

這道「虎杖濱產明太子披薩」，使用北海道虎杖濱當地的新鮮明太子作為主角，搭配豆乳美乃滋醬調味，整體口感濃郁卻不膩，鹹香的明太子與柔滑豆乳醬融合，帶著淡淡的海味與奶香

飲品區則以自家湧泉調製的飲品最受注目，包括多款氣泡飲，對了還有台灣味的珍珠奶茶喔，這裡也可以喝到家鄉味

飯後甜點要來一個巨峰葡萄的冰淇淋，葡萄味道很濃郁，這個好吃必點喔

原本只是想在登別地獄谷行程中找個順路的景點停靠，沒想到「ナチュの森」完全超出預期，成了這趟旅程中最讓人難忘的一站，這裡不僅美得像座森林博物館，還是兒童樂園，融合了自然、藝術與生活美學，無論大人小孩都能找到自己的節奏。

園區的每個角落都充滿細節，從花園裡閃爍的噴泉，到舊校舍裡溫柔灑落的陽光，是會讓人想多停留幾分鐘，慢慢走慢慢拍，小孩可以在戶外盡情玩耍、大人則能在香氛實驗室調出專屬氣味，或坐在微笑食堂窗邊享受一杯湧泉咖啡。

這裡沒有擁擠人潮，也沒有商業化的壓迫感，取而代之的是一種「時間變慢」的愜意，空氣裡瀰漫著木香與花香，連呼吸都變得柔軟，當初預留三小時，結果怎麼都逛不夠，真心建議想來的朋友至少安排半天，慢慢體驗、好好放鬆，才能感受到這片森林的溫柔魔力。

「ナチュの森」Nachu no Mori【自然之森】

地址：北海道白老郡白老町虎杖浜393-12（新千歲機場出發約 1–1.5 小時車程）

電話：+81144841272

時間：10:00 – 17:00（周三、周四公休-若遇國定假日則照常開館）

停車：免費停車場

