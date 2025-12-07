登印媒訪問再提「永生」 普丁：相信人類壽命可被大幅延長

即時中心／顏一軒報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）4日抵達印度首都新德里（New Delhi），展開為期2天的「國是訪問」 （State Visit），印度總理莫迪（Narendra Modi）親赴機場迎接。而近期針對「永生」（Immortality）議題多所著墨的普丁，在接受印媒《今日印度》（India Today）訪問時表示，「儘管真正的永生（Eternal Life）屬於上帝，但我堅信人類的壽命可以大幅被延長（human life expectancy can be significantly prolonged.）」。





英國《每日星報》（Daily Star）5日報導，普丁近期接受《India Today》訪問時，回應了關於實現人類永生的相關說法，他強調，儘管真正的永生屬於上帝，「但我堅信人類的壽命可以被大幅延長」。

據報導，普丁對於科學（Science）與公衛（Public Health）的進步充滿信心，認為能藉此延長人類的壽命，並重申他「百分之百確信」這是可行的（"100% sure" this is possible）；同時，普丁也引用印度的歷史數據指出，該國的平均壽命已從31歲大幅提升至約70歲。

這位俄羅斯領導人以死亡率大幅下降作為更多的佐證，並提及嬰兒死亡率（Infant Mortality）已隨著持間的推移下降至原來的四分之一，這些改善皆顯示，持續性的醫療保健進步如何深刻地改變了現代社會。

這次討論之所以再度升溫，是因為先前有報導指出，普丁與中國國家主席習近平在北京的一段「未關麥克風」對話，據稱普丁暗示生物科技的進步，可能使永生成為可實現的目標。

在這段訪問中，普丁也批評G7，表示他不太理解該組織為何被稱為「偉大」或「重要」，他還對英國冷嘲熱諷，將其經濟與印度的購買力排名相比，意在凸顯英國的劣勢。

普丁主張，當許多歐洲國家正在走向衰退時，傳統西方同盟之外的國家卻正經歷快速成長；他強調，以「購買力平價」（Purchasing Power Parity，PPP）計算，印度的經濟位居全球第三，並指出全球經濟正在發生轉變。

《Daily Star》11月20日曾報導，就在2個月前，普丁還與習近平聊到暴君能如何活到150歲；他說，「人體器官可以持續移植，活得愈久，你就愈年輕」。

這位熱衷於挑起戰爭的俄國領導人堅稱，活到150歲是有可能做到的，但是首先，這永遠都會是不夠的，就像錢一樣，永遠不夠；他還對著備感困惑的聽眾們說，除了科技可能扮演角色外，回歸「傳統價值」（Traditional Values）對長壽也很重要。





