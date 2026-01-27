登印尼《時代雜誌》 林佳龍點名中國：已成破壞印太和平主要來源

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍今（2026）年1月9日接受印尼最大雜誌社《時代雜誌》（Majalah Tempo）視訊專訪，這是林部長上任以來首度接受東南亞媒體專訪；林佳龍就印太區域安全情勢、中國軍事威脅及台印尼經貿與科技合作等議題發表看法，重申我國致力維護台海和平穩定現狀的堅定立場，並表達深化台印尼半導體產業合作的意願。





林佳龍指出，中國近年持續對台灣施加軍事威脅，並結合軍機侵擾、資訊操縱與認知作戰等混合手段，試圖改變台海現狀，其地緣政治野心也已擴及日本與菲律賓，甚至透過主張「琉球群島屬於中國」等論述，挑戰二戰後建立的國際秩序。

林佳龍指出，台灣與印尼深具合作潛力，台灣願與印尼攜手合作，共同維護並建構自由、開放且安全的印太區域。（圖／外交部提供）

林佳龍嚴正強調，相關行徑顯示，中國已經成為破壞印太區域和平與穩定的主要來源；而面對中國威脅，他也重申，台灣政府將堅守現狀，並持續推動國防改革與全社會防衛韌性的建構，以強化嚇阻能力，維護台海和平穩定；同時，我方無意升高對立，目標始終是確保區域和平與航行自由。

在台印尼雙邊關係方面，林佳龍表示，台印尼交往不應受限於中國的「一中原則」，而應回歸務實合作與互利共榮；他以中國承建的雅加達-萬隆高鐵為例指出，中國經常提出高度承諾，卻在品質、財務與後續履約上引發爭議；相較之下，台灣一向秉持誠信原則，重視長期合作與實質成果，呼籲印尼政府將台灣視為平等且可信賴的夥伴。

談及台印尼的未來合作，林佳龍認為，在半導體高度戰略化的時代，科技、經濟與安全已密不可分，「經濟靠中國、安全靠美國」的舊模式已不再適用；他表示，印尼擁有龐大市場與成長潛力，是台灣在東協的重要潛在夥伴；台灣作為全球半導體供應鏈關鍵節點，願扮演橋樑角色，協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。

最後，林佳龍強調，台灣與印尼合作空間巨大。台灣將持續強化在國際上的角色，並協助印尼在東協中發揮領導地位，共同構建自由、開放且安全的印太區域。

《時代雜誌》為印尼最具影響力之雜誌社之一，訂閱數近千萬，長期以深度調查與針砭時事聞名，與台灣互動關係良好。





