（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】本月19日新北市三峽區1位楊姓民眾(男、79歲) 獨自從新北市三峽區山佳站搭火車前往頭城鎮龜山車站且尚未返家，家屬撥打其手機聯繫不上，擔心其安危，除了請新北與宜蘭兩地消防局協助救援之外，也在網路上懸賞50萬元請山友及登山團體協尋，不過，今（31）日卻傳來不幸消息，楊姓老翁遺體上午在梗枋北溪上游溪谷附近處尋獲。

登叢雲山失聯家屬懸賞50萬協尋 老翁遺體找到了 - https://www.watchmedia01.com

宜蘭縣消防局21日接獲報案後，經調閱監視器，疑似由北關農場進入叢雲山，立即集結消防局、義消、林業署並通知新北市消防局支援，整裝集結入山搜救，至30日持續派員前往搜救，因連日下雨視線不佳，山區地形坡度陡峭且多雨路滑、艱困難行，但搜救同仁仍全力投入救援，爭取黃金救援時間，以期尋獲該民眾，惟連日搜救未果。

廣告 廣告

登叢雲山失聯家屬懸賞50萬協尋 老翁遺體找到了 - https://www.watchmedia01.com

今天持續派員前往搜救，搜救人員於上午9時許在梗枋北溪上游溪谷附近處尋獲楊男遺體，隨即由搜救人員協助運送下山後，並聯繫家屬到場指認，確認身分並由警方協助處理後續事宜。

登叢雲山失聯家屬懸賞50萬協尋 老翁遺體找到了 - https://www.watchmedia01.com

宜蘭縣消防局本次共計出動救援車輛39車次、無人機2架次、消防人員102人次、義消16人次；新北市消防局動員消防人員83人次、義消9人次；林業署動員人員22人次；民間救難團體動員人員81人次。消防局呼籲登山民眾登山前應先查詢山區天氣資訊並備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，且務必於登山時結伴同行，避免落單，遵循指標，勿走捷徑或自闢路線，如遇脫隊迷路時折回原路，或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，以引起救援人員之注意；並下載消防署「消防防災e點通-119報案APP」，如發生山域事故可利用119報案APP報案求援。