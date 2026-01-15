登台北101遭罵「膚淺藝人」賈永婕高EQ反擊！曝婆婆拜託1事

娛樂中心／巫旻璇報導

台北101董事長賈永婕日前為宣傳極限攀登直播活動，親自站上台北101高空鋼圈拍攝「登頂視角」，相關照片與影片曝光後掀起討論熱潮。然而，在不少讚賞聲中，也夾雜「花瓶」、「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」等酸言酸語。對此，賈永婕今（15日）透過社群平台發聲反擊，強調公開辱罵並非理性評論，只是缺乏水準與禮貌的表現，同時也質疑，為何要用刻板標籤去否定他人的嘗試與作為。





登頂台北101遭罵「花瓶、膚淺藝人」賈永婕高EQ反擊！再曝婆婆拜託1事

台北101董事長賈永婕近日分享自己登上高空拍攝的經驗後，引來不少網友討論。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

廣告 廣告









台北101董事長賈永婕近日分享自己登上高空拍攝的經驗後，引來不少網友討論。她今（15日）在社群發文表示，感謝外界前一天給予的正面鼓勵，「全部都收到了」，也笑說大家可能看了都傻眼，覺得她「是不是瘋了」。不過，對於部分酸民的攻擊，她直言至今仍不明白，為何有人一開始就要用辱罵方式對待她。賈永婕指出，不看好她的做法無妨，但用「花瓶」、「膚淺的藝人」，甚至「小網紅董事長」等字眼冷嘲熱諷，讓她覺得很難聽。她反問，難道擔任董事長就不能漂亮、不能有流量，也不能用不同方式做事嗎？她強調，公開罵人並不是評論，而是缺乏水準與禮貌的表現。





登頂台北101遭罵「花瓶、膚淺藝人」賈永婕高EQ反擊！再曝婆婆拜託1事

賈永婕分享對於部分酸民的攻擊，至今仍不明白，為何有人一開始就要用辱罵方式對待她（圖／翻攝自賈永婕臉書）





賈永婕也呼籲說出這類言論的人應該自我檢討，她認為，這個時代更需要能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人，並以「勇者無懼」自我勉勵，喊話「地表最high董事長」、「地表最強網紅董事長」是對自己說的。此外，她也在文末分享家庭小插曲，透露婆婆事後打電話叮嚀「只要爬一次就好，千萬不要再上去」。她則幽默回應，正常人本來就不會想挑戰第二次，並笑說從影片應該也看得出來自己不會再去一次。

























原文出處：登頂台北101遭罵「花瓶、膚淺藝人」賈永婕高EQ反擊！再曝婆婆拜託1事

更多民視新聞報導

出國想快速通關「申請1證件」台灣身分遭註銷！陸委會揭補救關鍵

科技董座狂戰人妻她喊：「床都是…」！丈夫開告「他庭上這樣解釋」

黃安中國開唱遭轟下台！近況失聲、長骨刺「急就醫」醫：1情況恐癱瘓

