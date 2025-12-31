登壩頂！歷經26天抵堰塞湖 開工降挖引流

施工團隊挺進花蓮堰塞湖，登上壩頂，準備進行降挖引流。（圖／TVBS）

花蓮馬太鞍地區在9月23日遭遇堰塞湖溢流災情後，林業及自然保育署組織專業團隊展開搶險工程。經過26天艱辛努力，施工團隊於12月28日成功登上堰塞湖壩頂，現階段首要任務是進行降挖工程，將約28至30萬噸的積水導回原河道。工程團隊面臨地形險峻、溪水湍急、巨石阻路等重重挑戰，甚至曾因邊坡崩塌導致機具遭掩埋，但仍堅持不懈，預計工期為50天，希望能在農曆新年前完工，消除對居民安全的威脅。

施工團隊的工作環境十分艱難，他們必須駕駛重型機具在湍急溪床上前進，周圍不僅有混濁泥水，還有許多巨石擋路。由於地形險惡，搬運車需要不斷往上開，團隊成員必須互相合作，指揮駕駛調整方向，這比在平面道路上行駛困難許多。

林業及自然保育署於12月3日開始執行這項特殊任務。由於深山中沒有道路，團隊需要靠重型機具邊開路邊前進，推土機沿著馬太鞍溪河床不停往上推進，同時還要填平高低落差極大的河床。第一波行動從12月3日開始，到15日時已推進到距離溢流口前約500公尺處。然而，左岸邊坡突然崩塌，人員必須緊急疏散，導致3輛挖土機和1輛關節車遭土石掩埋。

儘管遭遇挫折，團隊並未放棄。一週後重新整備，於27日再度前往深山，出動14人、5輛挖土機、1組推土機以及2輛搬運車，終於在28日成功登上壩頂。由於堰塞湖地區沒有網路訊號，團隊只能依靠無線電聯繫，並搭配無人機空拍，遠距離觀察壩體變化。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，目前已在壩頂建立一個安全的作業平台，希望能在溢流口進行降挖，讓原本約28至30萬噸的堰塞湖水量回歸原來的河道。

林保署預估整個工程需要50天才能完成階段任務，這意味著工作團隊將在深山中度過新的一年。他們希望能加緊腳步，將堰塞湖的水慢慢導回河道，不再威脅居民的身家安全。

