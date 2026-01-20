登大霸尖山、遊觀霧請注意 大鹿林道24至24.5公里火災後復原交通管制

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕通往「世紀奇峰」大霸尖山與觀霧遊憩區的重要聯外道路大鹿林道，因大鹿林道24至24.5公里處之前附近森林曾發生火警，山林面貌被毀。雪霸國家公園管理處提醒，即日起至31日止林業及自然保育署新竹分署未進行或災後復原工作將進行交通管制。

雪霸國家公園管理處指出，林業及自然保育署新竹分署為執行大鹿林道24至24.5公里沿線火災跡地伐除受災木復育造林工作，顧慮作業人員與用路人行車安全，即日起至31日於該路段實施交通管制，管制期間請用路人耐心等候並配合交管人員的指揮。民眾若遇緊急救難或其他特殊需求，請通報現場交管人員。

至於管制時間，平日為早上7點30分至下午4點30分，採每小時半點放行10分鐘；中午11點30分到12點30分，休息不管制。另外，遇國定假日及周六、日，休息不管制。

