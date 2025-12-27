即時中心／潘柏廷報導

台灣東部海域昨（27）日深夜23時5分發生規模7.0強震，平均震度4級，全台有感；而「情歌之王」歌手李聖傑完成出道26年首場台北小巨蛋演唱會後，在慶功宴訪問一半剛好遇到地震，他當下也幽默緩頰地說，「還好我們活在當下，這個LIVE的現場真好，感受到震撼力」，不過也因地震搖晃太厲害，讓他不禁也說「我已經忘記講到哪裡」。

更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。

原文出處：快新聞／登小巨蛋嗨唱後受訪一半遇強震！李聖傑喊：已經忘記講到哪裡

更多民視新聞報導

震撼全台！核電廠暫無異常 捷運、高鐵降速行駛

深夜地震！賴清德馬上發文 願國人一切平安

有驚無險！7.0強震撼全台 各官方機構回報無異常

