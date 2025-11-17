登小百岳觀雲海！苗栗加里山2女山友「誤入支線」迷途

記者陳佳鈴／苗栗報導

兩名年紀55 歲與 60 歲的女性山友在回程途中與隊伍脫隊、誤入支線走失，所幸消防隊迅速出動，在三小時內順利尋獲。(圖/翻攝畫面)

苗栗縣南庄鄉加里山因秋冬雲海壯麗迷人，近期吸引大量山友前往。一處支線岔路多、視線容易受雲霧影響的鐵道路段，昨(16)日再度傳出迷途事件。兩名年紀55 歲與 60 歲的女性山友在回程途中與隊伍脫隊、誤入支線走失，所幸消防隊迅速出動，在三小時內順利尋獲，兩人最終平安下山。

加里山為中級山，海拔 2220 公尺，屬熱門小百岳之一。昨(16)日一組 6 人隊伍上午 7 時由大坪登山口起登，約 10 時 50 分下山途中，55 歲與 60 歲的兩名隊員於距登山口 1.5 公里處的鐵道路段落隊，同行友人發現後立即通報救援。

苗栗縣消防局獲報後，由南庄分隊及山搜分隊派遣共 4 名搜救人員分梯次上山。救援人員自山腰切入搜尋，在海拔約 1750 公尺處成功呼喊到回應，並於下午 1 時 48 分在 1800 公尺附近找到兩名山友。經確認兩人清醒、無明顯外傷，隨後平安下山。

救援人員自山腰切入搜尋，在海拔約 1750 公尺處成功呼喊找到迷途的兩名女山友。(圖/翻攝畫面)

消防局提醒，近期山區天候多變，加上大坪登山口林相濃密、支線複雜，若視線不佳或急於趕路，很容易迷途。呼籲山友務必遵守「不脫隊、不抄捷徑、不離開主路徑」三大登山原則，並提前下載離線地圖、攜帶頭燈與行動電源等裝備。

消防局也建議，山友可攜帶 GPS 或具座標分享功能的 APP、衛星通訊器，並備妥保暖衣物、雨具及充足水分。若不慎迷途，切勿盲目亂闖，應留在安全位置等待救援並保持體力，才能提升獲救速度。

