登山人流智慧監測 產官學合作

林業及自然保育署台中分署、社團法人台灣山盟公益協會及東海大學，簽署合作備忘錄。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

林業及自然保育署台中分署攜手社團法人台灣山盟公益協會及東海大學，九日簽署合作備忘錄（MOU），啟動「做伙顧山林：登山人流智慧監測合作案」，山盟公益協會捐贈十組高精度雙向人流計數器，東海大學研究團隊負責資料分析與研究，為台灣山林步道管理邁向科學化、智慧化的新里程碑。

林業保育署台中分署長張弘毅說，這次將人流計數器應用於登山人潮眾多的「谷關七雄」步道群，建立「森林步道新世代監測模式」，精準掌握登山健行的人流與承載量。

登山民眾通過人流計數器。（記者徐義雄翻攝）

首度整合民間捐贈、學界研究與公部門管理，三方協力的新模式，補足過去受限人力經費、僅能依靠目測或單點調查的數據缺口，透過導入科技，山林管理轉型為「科學化步道治理」。即時且完整的人流數據，應用在災害風險預警、救援人力部署及步道承載量與永續利用評估，協助優化步道維護管理、提升安全效率，為智慧山林管理奠定穩固基礎。

東海大學原友蘭教授表示，國際間逐步運用新型資料來輔助登山與自然資源管理，此次導入的人流計數器，填補建立實證模型最關鍵的「基準資料」。

研究團隊將運用二十四小時連續人流數據作為基準，結合GPS軌跡，以及來自志工與山友自願提供的地理資訊，如社群媒體打卡、iTrail路線紀錄等。

透過比對分析，建立一套能精準推估人流量、熱門路段與活動時段的「新世代監測模式」。

台中分署強調，透過跨界合作，研究成果轉化為具體的政策建議，台灣的森林步道在開放利用與生態保育之間取得平衡，成為全民共享且永續的自然資產。