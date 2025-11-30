登山健行小心 三高族群先循序暖身

一名美籍旅客Atom，11月初在台北市象山爬山途中突然倒地、失去意識，被緊急送抵台北醫學大學附設醫院，接受心導管團隊和葉克膜團隊合力搶救，歷經2周治療後出院。專家提醒，高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病的民眾，冬季登山前建議諮詢醫師，保留10到15分鐘循序暖身。

第一時間收治病人的北醫附醫急診醫學科醫師蔡鴻維表示，心肌梗塞是與時間賽跑的疾病，Atom在山上心臟停止時，一旁民眾隨即展開CPR，而現場周邊剛好設有AED，救護人員得以快速予以電擊，爭取黃金救援時間。

北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖表示，病人到院時已陷入心因性休克，醫療團隊啟動葉克膜，讓病人的心肺得以休養，隨即緊急以心導管順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險，所幸病人成功恢復意識，沒有神經學後遺症，手腳行動自如，順利康復出院。

時值秋冬交替，北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑指出，低溫會使血管收縮、血壓上升，加重心臟負擔，增加冠狀動脈堵塞風險。登山多為持續上坡，需要大量心肌耗氧，本身已有三高、肥胖或抽菸等風險因子，更容易出現心絞痛或心肌梗塞。研究也顯示，清晨4點至上午10點為心肌梗塞好發期，登山族群常在清晨出發，風險也跟著增加。

趙君傑提醒，高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病的民眾，冬季登山前建議諮詢醫師，保留10到15分鐘循序暖身，可避免血壓飆升；過程中出現胸悶、壓迫感、冒冷汗、呼吸急促、明顯疲倦，都可能是心肌缺氧的警訊，強行下山可能導致病情惡化，建議先停止走動、保持溫暖，避免心臟負荷，務必即刻撥打119或向隊友求助。