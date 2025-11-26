登山別穿牛仔褲、棉褲！醫揭登山最佳穿法：「三層穿法」預防失溫

秋冬是適合爬山的季節，若沒做好萬全預防，就可能成為失溫的受害，登山怎麼穿才不會失溫？台灣高山醫學權威王士豪於《瘋高山》一書中，分享正確登山安全須知，從郊山到高山，橫跨中高海拔，解答登山安全健康問題，幫助讀者正確預防與緊急處置高山症。以下為原書摘文：







登山怎麼穿才不失溫？



記得剛進林口長庚紀念醫院第一年，有一次4月底跟幾名友人去爬玉山，那次行程是先在排雲山莊住一晚，隔天重裝上玉山主峰後，再從主峰和北峰中間的岔路下八通關古道，住在觀高工作站，第三天再從觀高工作站下來。那次沿路下雨，不過因為這條路線我走過很多次，當時也年輕，對這趟行程很有信心。

我們事前準備充足，即使沿路有兩個山屋可以住，我們還是帶著備用帳篷、露宿袋以及許多大塑膠袋。第二天下八通關古道時，前兩個人揹帳篷比較重，他們在前頭刻意走得快一點，但隊伍其實也沒有走得很分散，彼此距離大概只差20公尺，仍看得到彼此。

結果我們通過一個崩壁時，前面兩人才走過沒多久，路面竟然就在我們眼前崩掉了，以致後面6個人過不去，由於當時下著雨、土石鬆動，我們評估用任何方法都無法過去，看看時間約下午2點多，不久就要天黑了，且那時距離排雲山莊很遠，於是我們決定先就地休息過一晚。事後檢視，這真是個差點要人命的錯誤決定，應該要走回排雲山莊才對。









當時陰天飄小雨，我2女4男在沒有帳篷的情況下，把2個露宿袋給女生用，4個男生則是下半身罩著大背包、上半身套著大塑膠袋，地上再鋪著塑膠袋，用來隔絕雨水。沒想到入夜後雨愈下愈大，我被淋得很冷，晚上彷彿兒子、太太在旁邊跟我說：「爸爸你不要走，我們在這邊陪你玩」，我覺得不太對勁，兒子才出生3個月不可能來這邊跟我玩，警覺可能是幻覺，加上冷到發抖，剩餘的理智告訴我：「我可能已經失溫了。」

其他夥伴因為包覆較好，沒有這種狀況，而我身高雖然僅170公分，卻是那支隊伍裡最高的，塑膠袋無法完全覆蓋，所以體溫流失最嚴重。於是我趕快跟大家說，不能繼續待下去了，要連夜撤回排雲山莊，行動之前先煮熱水溫暖一下，結果我居然直接喝下剛煮完沒多久的熱水，完全不覺得痛，我還一直說要烤火，整個手都快碰到火了，卻也不覺得痛。

夥伴察覺有異，趕快叫我換備用的乾衣服，並且把所有溫水給我喝。我們清晨1點開始撤退，約上午9點多抵達排雲山莊，管理員煮了一大鍋麵條給我們吃，這時整個人彷彿重新活過來。





登山預防失溫2關鍵



這是我自己失溫的親身經驗：會有那些幻覺或異常舉動，是失溫的緣故。有人說失溫時會自覺不怕冷，那是因為表面皮膚的神經已痲痺，而當看到幻覺，表示中心體溫可能已低於35度。很多人誤以為冬天容易失溫，其實冬天衣服穿得比較足夠反而不容易發生，相對之下是「春、夏季的失溫風險較高」，因為疏於警覺，且高度每上升1,000公尺、氣溫會下降6.5度，下雨時體溫流失更快，一旦體溫流失超過體溫的產生，就會失溫。

預防失溫很重要就是及早察覺。以那次經驗來說，下午2點多就應該直接撤退，趁身體還溫暖、乾燥時趕路回去，較不會失溫；反而是睡著時最危險，雨水慢慢淋濕滲入，等到被冷醒，體溫已流失過多。相較於行進中，即使下著雨，我們會把身上的水潑掉，且走動會產熱，比較不易失溫。

正確的穿著也是預防失溫的重點。其實上山的裝備只分兩種：雪季和非雪季，差別在於雪季要帶冰爪和冰斧等雪地攀登裝備，其他裝備都一模一樣。

衣著要用「三層穿法」：

最外面是「阻絕層」，比如防風和防水外套。

中層是「保暖層」，比如刷毛、聚酯纖維的衣物。

內層是「排汗層」。至於褲子，要穿聚酯纖維的材質。此外，任何時候去爬山，都要以會遇到「下雨」的心態去準備，因為山上天氣變化很大，說下雨就下雨，衣服穿得不對馬上就會失溫。

因此除了正確穿著外，務必在背包內準備1套中層衣服、內層排汗衣以及褲子，放進雙層塑膠袋打死結，確保不會進水，這是你的「保命衣」。千萬不要穿棉質的衣服和褲子爬山，因為棉質的衣服容易吸水，且吸水之後不容易乾。最典型的錯誤穿著就是牛仔褲和牛仔衣，一濕掉完全不會乾，變成爬山時的索命衣物。





失溫最快3小時奪命



失溫的可怕在於進展速度很快。高山症進入危急的進程，大約6～20小時，但失溫卻可能在3小內時就死亡，所以失溫比高山症更致命。真正失溫時是很難挽回的，隊伍中有人若冷到顫抖就要馬上處理。

第一動作就是把他的頭髮、身體擦乾，然後換上乾燥的衣服；如果意識不清，要趕快求救送醫；若意識清醒，則可給他喝溫水，但旁人一定要先試喝、確認溫度沒問題才給他喝，否則失溫者可能因感覺神經變得遲鈍而不知燙，失溫之餘又燙傷，造成雙重傷害。

綜合前述條件，其實不用在高山，光是在陽明山等郊山就可能發生失溫。很多人不認為上陽明山是爬山，結果穿牛仔褲去，一旦下雨淋濕就可能發生失溫；甚至在平地，只要淋濕後造成體溫流失超過體溫產出，也可能失溫。所以，建議大家謹遵「正確穿著，早期察覺」，就可避免失溫。

（本文摘自／瘋高山（暢銷增訂版）：高山醫學權威分享正確登山安全須知，教你輕鬆走郊山，安全爬百岳／天下生活）

