登山團受困山區無助待援，大溪警暖心協助脫困平安返家。





桃園市政府警察局大溪分局溪內派出所於5日晚間接獲報案，獲悉有登山團因遊覽車拋錨受困於復興區卡普部落產道，所幸警方與地方里長通力合作，順利協助25名登山客安全下山並平安返家。

警方表示，當日18時許接獲報案人蘇姓司機通報，稱上午駕駛大客車從台北市載登山客宋姓團員等25人前往北插天山（赫威山神木群）登山，返程途中行經卡普部落產道時，車輛因故障拋錨，經多次檢修仍無法啟動。由於天色漸暗、氣溫下降，登山客擔心久候生變，決定徒步下山，蘇男憂心眾人途中發生危險，遂向警方請求協助。

廣告 廣告

登山團受困山區無助待援，大溪警暖心協助脫困平安返家。

溪內派出所所長何俊德與警員陳翊欽接獲通報後，立即趕赴現場。途中發現登山客們因體力不支席地休息，警方隨即安撫眾人情緒，並聯繫義盛里長王曉貞協助調派車輛支援。經王里長派遣2輛車輛到場，先將登山客分批接送至派出所休息，現場並準備熱茶供取暖，之後再安排6輛計程車接送25名登山客平安返家。

大溪警分局呼籲，民眾從事山區活動前，應事先檢查車輛狀況與天候條件，並留意行程安全，遇有突發狀況可立即撥打110求助。警方也將持續秉持「及時為民、守護安全」的精神，確保民眾每一趟旅程平安順利。

登山團受困山區無助待援，大溪警暖心協助脫困平安返家。

更多新聞推薦

● 每日逾2千空位被浪費！ 高鐵11/10起對號座旅客提前1小時乘車須換票